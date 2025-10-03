Menü Kapat
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Hamas Trump'ın Gazze planına cevabını arabuluculara iletti

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına cevabını arabulucular aracılığı ile iletti. Hamas "Esirlerin bırakılmasını kabul ediyoruz, müzakerelere hazırız" mesajı verdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan da açıklama geldi. İşte detaylar...

Hamas Trump'ın Gazze planına cevabını arabuluculara iletti
03.10.2025
03.10.2025
El Cezire, 'ın Başkanı 'ın planına cevabını arabulucular aracılığı ile ilettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de planının Hamas tarafından kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Gazze'de ateşkes planının bölge ülkeleri tarafından da kabul gördüğünü ve "bölgeye barış getirecek iyi bir plan olduğunu" savunan Trump, pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 01.00'e kadar (ABD doğu saatiyle pazar günü 18.00'e) anlaşmayı kabul etmesi için Hamas'a süre verdiğini belirtti.

Hamas Trump'ın Gazze planına cevabını arabuluculara iletti

"HAMAS İÇİN SON ŞANS"

Anlaşmanın sağlanması durumunda şiddetin sona ereceğini kaydeden Trump, "Bu, herkes için harika bir anlaşma. Eğer son şans olan bu anlaşma yapılmazsa Hamas için daha önce görülmemiş şekilde kıyamet kopacak." ifadelerini kullandı. Anlaşma sağlanması halinde kalan Hamas savaşçılarına dokunulmayacağını belirten Trump, bunun Hamas için "son şans" olduğunu bildirdi.

Trump, bölgedeki Filistinlilerin Gazze'nin daha güvenli bölgelerine gitmesini istediğini ve tüm esirlerin hemen serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

HAMAS: TRUMP'IN ÇABALARINI TAKDİR EDİYORUZ

Trump'ın çabalarını takdir ettiklerini belirten Hamas, ayrıntıları görüşmek üzere hemen müzakerelere girmeye hazır olduklarını bildirdi. Hamas, esirlerin bırakılmasını kabul ettiklerini açıkladı.

Gazze'de yönetimin de Teknokratlar Kurulu'na bırakılacağı belirtildi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalı da Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik planına yanıtını arabuluculara ilettiğini öne sürdü.

ABBAS: SEÇİMLER YAPILACAK

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin’in "kritik ve belirleyici bir aşamada" olduğunu belirterek, ateşkesten bir yıl sonra genel seçimlerin düzenlenmesinin planlandığını söyledi.

Trump'tan Hamas'a ültimatom! Gazze Planı'na cevap için ek süre verip tehditler savurdu
