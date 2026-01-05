Menü Kapat
Otomobil servisinde büyük oyun! 194 bin TL fatura var, ama değişen parça yok

Nevşehir’de yaptığı kazanın ardından aracını servise götüren vatandaş büyük bir oyunun içine düştü. Tamir sonrası 194 bin TL fatura ödeyen araç sahibi ekspertiz raporunda değişmesi gereken parçaların tamir edilerek yenilendiğini, bazı parçaların ise hiç takılmadığını aylar sonra öğrendi.

Menderes Ö. isimli vatandaş aracını Nevşehir’de Yavuz A.’ya ait oto kaportacıya götürdü. Belirtilen parçaların değiştiği bildirilen araç sahibine otomobil servisi tarafından 194 bin TL’lik fatura çıkarıldı. Ancak aracın sonradan yapılan muayenesinde ekspertiz raporunda yenisiyle değiştirilmesi gereken birçok parçanın değiştirilmediğini ya da tamir edilerek tekrar takıldığı ortaya çıktı. Menderes Ö. olayı yargıya taşıyarak avukatı aracılığıyla Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

KLİMA RADYATÖRÜ VE FARLAR TAMİR EDİLDİ, SOL DİREK HAVA YASTIĞI HİÇ TAKILMADI

Nevşehir'den Aksaray'a seyir halindeyken aracıyla kaza yapan Menderes Ö., aracını Yavuz A.'ya ait Kaporta servisine çektirdi. Sigorta şirketi tarafından görevlendirilen ekspertiz, hasarlı parçaların orijinalleriyle değiştirilmesi yönünde rapor hazırladı. Ancak iddiaya göre klima radyatörü ve farlar tamir edilerek takıldı, sol direk hava yastığı ise hiç takılmadı. Buna rağmen araç sahibine 194 bin TL tutarında fatura kesildiği belirtildi.

Otomobil servisinde büyük oyun! 194 bin TL fatura var, ama değişen parça yok

ŞASİ NUMARASI DEĞİŞTİRİLMİŞ 9 ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomotiv sektöründe yapılan organize usulsüzlüklere yönelik geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirmişti. Nevşehir merkezli olarak İstanbul, Adana ve Şanlıurfa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda motor ve şasi numaraları usulsüz şekilde değiştirilmiş 9 araç ele geçirildi.

CHANGE YÖNTEMİYLE HAKSIZ KAZANÇ SAĞLIYORLAR

Yapılan teknik ve fiziki takipte şüphelilerin; trafik kazası, yangın veya deprem sonucu ağır hasar gören araçlarla, hacizli, yakalamalı ya da yurt dışından getirilen yabancı plakalı araçları "change" yöntemiyle değiştirerek ve hasarlı araçların tamiri sırasında değiştirilmesi gereken parçaları değiştirmedikleri gerekçesiyle haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda şüphelilerin şasi numaraları kesilen araçları şehir dışındaki boş arazilerde gizli bölmelerde sakladıkları belirlendi. Operasyon sonrasında gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.

