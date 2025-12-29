Akaryakıt alırken bir kez daha düşünün! Dolandırıcıların yeni yöntemi "yok artık" dedirtti: Başınıza gelirse binlerce liranız gidebilir

Dolandırıcılar hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaya devam ediyor. Banka taklidi yapanlardan e-posta kutularını dolduran kimlik avı tuzaklarına kadar pek çok tehlike mevcut. Ancak ABD'de polis, sürücülerin aklına bile gelmeyecek yeni bir yöntem konusunda uyarılarda bulundu: "Pompa değiştirme"

Kredi kartı kopyalayıcılarının yol açtığı tehditler zaten biliniyordu. Fakat şimdilerde sürücülerin dolandırıldıklarını bile fark etmeyebilecekleri şaşırtıcı bir yöntem daha ortaya çıktı. Yöntem her ne kadar ABD'de yaygın olsa da Türkiye ve diğer ülkelerde de uygulanabileceği için uyanık olmakta fayda var.

DOLANDIRICILAR AÇIK İŞLEMİ FIRSATA ÇEVİRİYOR

Peki "pompa değiştirme" adı verilen tuzak nasıl işliyor? SlashGear sitesinin haberine göre, Amerika'da dolandırıcılığa maruz kalan bir sürücü, aracına yakıt almak için pompaya yanaşıyor ve kartını okutuyor. Tam o sırada, agresif tavırlar sergileyen bir kişi yaklaşıp yardım etme bahanesiyle veya tacizkar bir tutumla kullanıcıyı rahatsız ediyor.

Sürücü, yaşanan gerginlik veya güvensizlik hissiyle "hayır" demesine rağmen ısrar eden kişiden kurtulmak için aceleyle olay yerinden uzaklaşıyor. Ancak panik anında yapılan en büyük hata, yakıt tabancasının (nozzle) pompaya geri takılmaması oluyor.

Böylece dolandırıcı, aktif haldeki işlem ekranıyla baş başa kalıyor. Bazı durumlarda şahıs sadece kendi aracını mağdurun hesabından doldurmakla yetiniyor. Fakat çoğu zaman dolandırıcılar, istasyona gelen diğer sürücülere nakit karşılığında yakıt doldurmayı teklif ediyor.

Böylelikle hem nakit parayı cebe indiriyorlar hem de yakıtın ücreti mağdurun kartından çekilmiş oluyor.

KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?

Dolandırıcılık yöntemi, kurbanlara yüzlerce dolara mal olabiliyor ve genellikle banka ekstreleri kontrol edilene kadar durum fark edilmiyor.

Uzmanlar, akaryakıt alırken her zaman tetikte olunmasını ve istasyon çalışanları dışında kimseyle muhatap olunmamasınıöneriyor. Eğer ısrarcı bir tavırla karşılaşılırsa, araca binip kapıları kilitlemeden önce yakıt tabancasının mutlaka pompaya oturtulması ve makbuz alınması hayati önem taşıyor.

Şayet işlem açık bırakılmak zorunda kalındıysa veya tehditkar bir durum oluştuysa, güvenli bir noktaya park edip derhal polise haber verilmesi tavsiye ediliyor. Ayrıca müşteri olduğunuz bankayla iletişime geçerek kartın kullanıma kapatılması da gerekiyor.