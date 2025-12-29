-25 derecede elektrikli araç gerçeği: Menzil ne kadar eriyor?

Çin’in en büyük otomotiv platformu Autohome, 2025 yılına ait kış testlerinin sonuçlarını paylaştı. Testler, İç Moğolistan’daki Yakeshi bölgesinde, -10°C ile -25°C arasındaki sert koşullarda yapıldı. Araçlar; menzil, enerji tüketimi, hızlı şarj, klima performansı, otomatik acil fren, hızlanma ve arazi kabiliyeti olmak üzere yedi başlık altında değerlendirildi.

Bu organizasyon, Autohome’un şimdiye kadar gerçekleştirdiği en kapsamlı kış testi olarak kayda geçti. Hatta çalışma, Guinness Dünya Rekorları tarafından “En büyük ölçekli saha kış otomobil testi” unvanıyla tescillendi. Teste, 60 bin yuan seviyesinden başlayıp 2 milyon yuanın üzerine çıkan, oldukça geniş bir fiyat aralığındaki modeller katıldı.