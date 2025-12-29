-25 derecede elektrikli araç gerçeği: Menzil ne kadar eriyor?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Çin’in en büyük otomotiv platformu Autohome, 2025 yılına ait kış testlerinin sonuçlarını paylaştı. Testler, İç Moğolistan’daki Yakeshi bölgesinde, -10°C ile -25°C arasındaki sert koşullarda yapıldı. Araçlar; menzil, enerji tüketimi, hızlı şarj, klima performansı, otomatik acil fren, hızlanma ve arazi kabiliyeti olmak üzere yedi başlık altında değerlendirildi.
Bu organizasyon, Autohome’un şimdiye kadar gerçekleştirdiği en kapsamlı kış testi olarak kayda geçti. Hatta çalışma, Guinness Dünya Rekorları tarafından “En büyük ölçekli saha kış otomobil testi” unvanıyla tescillendi. Teste, 60 bin yuan seviyesinden başlayıp 2 milyon yuanın üzerine çıkan, oldukça geniş bir fiyat aralığındaki modeller katıldı.
Asıl merak edilen kısım ise kış menzili sonuçlarıydı. Listenin zirvesine Xpeng P7 (AWD) yerleşti. Araç, resmi menzilinin yüzde 53,9’unu -25 derecede korumayı başardı. Onu yüzde 51,8 ile BYD Yangwang U7 (AWD) ve yüzde 49,6 ile Zeekr 001 (AWD) izledi.
Tablonun alt sıralarında ise sürpriz yoktu. Tesla Model Y (AWD) yüzde 35,2’lik gerçekleşme oranıyla 31. sırada yer aldı. Listenin sonuna yakın kalan bir diğer model ise yüzde 34,8 ile Li Auto i8 (AWD) oldu. Yani bazı modellerde menzilin neredeyse üçte biri buharlaşıyor, desek abartmış olmayız.
100 kilometrede tüketilen enerjiye bakıldığında tablo biraz değişiyor. Daha küçük ve hafif hatchback modeller öne çıkıyor. BYD Seagull, 23,5 kWh/100 km değeriyle bu kategorinin birincisi oldu. Geely Xingyuan çok az farkla ikinci sırayı alırken, üçüncülük BYD Seal 06’nın oldu.
Daha büyük ve ağır SUV’larda tüketim doğal olarak yükseliyor. Xiaomi YU7, 33,7 kWh/100 km ile 20. sırada yer alırken, Tesla Model Y 34,9 kWh tüketimle hemen arkasından geldi.
Soğuk havada hızlı şarj performansı da mercek altına alındı. %30’dan %80’e dolum süresi üzerinden yapılan ölçümlerde, sürpriz bir isim öne çıktı. Avatr 06, yalnızca 15 dakikada bu seviyeye ulaşarak listenin zirvesine yerleşti. Onu Nevo 06 ve menzil uzatıcıya sahip Fulwin A9L (EREV) takip etti.
Bu alanda bazı popüler modeller beklentilerin altında kaldı. Xiaomi YU7 SUV, 31 dakikalık süresiyle 39. sırada yer alırken, Tesla Model Y 35 dakikayla 44. sıraya geriledi.