Erdem Kaynarca ve Aslıhan Malbora’lı İntergalaktik Aşk dizisine 4 oyuncu katıldı

Dijital platformda yayınlanacak İntergalaktik Aşk dizisinin yönetmen koltuğunda ise Mehmet Zakir Ekni oturuyor. Başrolünde Erdem Kaynarca ve Aslıhan Malbora’nın oturduğu diziye 4 oyuncu daha katıldı.

İNTERGALAKTİK AŞK DİZİSİNE 4 OYUNCU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İntergalaktik Aşk” adlı dijital dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Mehmet Zakir Ekni’nin yazıp yönettiği dizide Erdem Kaynarca ve Aslıhan Malbora’ya güçlü bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor. Yapımcılığını Duygu Karaca’nın üstlendiği dizide Ushan Çakır, Cem Davran, Zeynep Kankande ve Mert Denizmen de rol alıyor.

Erdem Kaynarca’nın kuyumcu İlter’e, Aslıhan Malbora’nın 8 farklı uzaylı karakterini oynadığı “İntergalaktik Aşk”ta Cem Davran İlter’in hem karşı komşusu, hem de yaşadığı evin sahibi “Muzaffer”i, Zeynep Kankonde İlter’in annesi “Sabahat”i, Ushan Çakır İlter’in çocukluk arkadaşı Kamil’i ve Mert Denizmen İlter’in çalıştığı kuyumcudaki usta “Necdet”i oynuyor. Absürd komedi türündeki dizinin hangi platformda yayınlanacağı ise henüz netleşmedi.