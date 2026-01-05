Venezuela hamlesinin perde arkasındaki Çin detayı

ÇİN’İN ALTERNATİFLERİ PAHALI VE RİSKLİ

Uzmanlar, Venezuela kapısının kapanmasıyla Pekin’in daha pahalı ve belirsiz kaynaklara yönelmek zorunda kalacağını söylüyor. Rusya ve İran seçenekler arasında; ancak bu ülkelerin kendi ekonomik ve siyasi sorunları, Çin’in enerji güvenliğini daha da kırılgan hale getiriyor. Çin Dışişleri Bakanlığı’nın “Maduro’yu serbest bırakın” çağrısı ise Güney Amerika’daki nüfuz kaybını durdurmaya yetmedi. Müdahaleden hemen önce Maduro’nun son resmi temasını bir Çin heyetiyle yapmış olması da, Karakas–Pekin hattındaki yakınlığın ve yaşanan kaybın altını çizen bir detay olarak kayda geçti.