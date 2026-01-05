Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Venezuela hamlesinin perde arkasındaki Çin detayı

Ocak 05, 2026 13:53
1
Venezuela hamlesinin perde arkasındaki Çin detayı

ABD'nin Venezuela'da yönetime fiilen el koyması dünya genelinde geniş yankı uyandırdı. Karakas cephesinde tansiyon yükselirken, asıl sarsıntı Pekin’de hissedildi. Çin yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun serbest bırakılması çağrısı yapsa da Washington’un hamlesi Çin’in enerji tedarik zincirini zora sokmuş görünüyor. Açıkçası, mesele yalnızca Latin Amerika değil; küresel rekabetin tam kalbi.

2
Venezuela hamlesinin perde arkasındaki Çin detayı

"UYUŞTURUCU DEĞİL, ÇİN MESELESİ"

The Telegraph’ın aktardığına göre İngiliz yatırım bankası Panmure Liberum’un Araştırma Direktörü Ashley Kelty, operasyonun arka planını net bir dille özetliyor: “Trump ne söylerse söylesin, bu askeri harekâtın uyuşturucuyla ilgisi yok. Çin’le çok ilgisi var. Aslında en büyük zararı da Çin görüyor.” Yani söylemle gerekçe arasında ciddi bir kopukluk var, denebilir.

3
Venezuela hamlesinin perde arkasındaki Çin detayı

MİLYARLARCA DOLARLIK YATIRIM, İNDİRİMLİ PETROL

Çin, yıllardır yaptırımlar altındaki Venezuela petrol sektörüne milyarlarca dolar yatırdı. Karşılığında ise ham petrolü indirimli fiyatla aldı. Piyasa kaynakları, Çin’e giden Venezuela petrolünün Brent fiyatının varil başına yaklaşık 14 dolar altında satıldığını raporluyordu. Washington’un hamlesi, işte bu ucuz enerji hattını kesme riski taşıyor.

4
Venezuela hamlesinin perde arkasındaki Çin detayı

YAPAY ZEKÂ YARIŞINDA ENERJİ KİLİDİ

Enerji hattındaki bu kırılma, Çin’in ABD ile kıyasıya yarıştığı yapay zekâ alanını da doğrudan etkiliyor. Veri merkezleri yüksek ve istikrarlı enerjiye muhtaç. Çin, 2024’te GSYİH’sinin yüzde 4,4’ünü enerjiye ayırarak kapasitesini büyüttü. Ancak Venezuela hamlesiyle ABD, enerji üstünlüğünü eline alıp Silikon Vadisi’ni rahatlatma fırsatı yakalamış görünüyor. Nitekim OpenAI, geçen yıl Washington’a gönderdiği uyarı mektubunda Çin’in 2024’te 429 gigawatt yeni güç kapasitesi eklediğini, ABD’nin ise 51 gigawattta kaldığını vurgulamıştı. Rakamlar, stratejik motivasyonu biraz daha görünür kılıyor.

5
Venezuela hamlesinin perde arkasındaki Çin detayı

ABD RAFİNERİLERİ İÇİN “İDEAL” HAM MADDE

Venezuela’nın sahip olduğu ağır ham petrol, ABD’nin Teksas ve Louisiana’daki rafinerileri için kritik bir kaynak. Yoğun kıvamı ve işlenme zorluğuna rağmen dizel ve endüstriyel ürünler için vazgeçilmez. Gelişmiş ABD rafinerileri, hafif petrolü dengelemek ve tam kapasite çalışmak için bu türe ihtiyaç duyuyor. Panmure Liberum analistlerine göre, ağır ham petrolün ABD pazarına akması rafinerileri rahatlatırken, Çin’in bu kaynağa erişimini zayıflatacak.

6
Venezuela hamlesinin perde arkasındaki Çin detayı

ÇİN’İN ALTERNATİFLERİ PAHALI VE RİSKLİ

Uzmanlar, Venezuela kapısının kapanmasıyla Pekin’in daha pahalı ve belirsiz kaynaklara yönelmek zorunda kalacağını söylüyor. Rusya ve İran seçenekler arasında; ancak bu ülkelerin kendi ekonomik ve siyasi sorunları, Çin’in enerji güvenliğini daha da kırılgan hale getiriyor. Çin Dışişleri Bakanlığı’nın “Maduro’yu serbest bırakın” çağrısı ise Güney Amerika’daki nüfuz kaybını durdurmaya yetmedi. Müdahaleden hemen önce Maduro’nun son resmi temasını bir Çin heyetiyle yapmış olması da, Karakas–Pekin hattındaki yakınlığın ve yaşanan kaybın altını çizen bir detay olarak kayda geçti.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.