AGS 10 bin öğretmen ataması branş dağılımı! AGS öğretmen ataması ek kontenjan verilecek mi?

AGS 10 bin öğretmen ataması branş dağılımları 2026 Ocak ayı itibarıyla tekrardan gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025 yılı içerisinde atamalar için 25 bin kontenjan ayrıldığı açıklanmıştı. 25 bin kontenjanın ilk etapta 15 bin tanesinin ataması 24 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Kalan 10 bin öğretmen atamasının ise branş dağılımlarının 2025 Aralık ayında açıklanacağı duyurulmuştu. AGS 10 bin öğretmen ataması branş dağılımlarının açıklanmaması ise ek kontenjan beklentisini oluşturdu. Bugün gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı öncesinde AGS öğretmen ataması ek kontenjan verilecek mi sorusu adaylar tarafından sorulmaya başlandı. Milli Eğitim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı branş dağılımlarına ilişkin geçtiğimiz günlerde önemli açıklamalarda bulundu.

AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından AGS 10 bin öğretmen ataması branş dağılımlarının 2025 Aralık ayının ilk iki haftasına kadar açıklanacağı belirtilmişti. Ancak 2026 Ocak ayının gelmesine rağmen AGS 10 bin öğretmen ataması branş dağılımları henüz açıklanmadı. Akademiye Giriş Sınavı'na öğretmen adayları tarafından 410 binin üzerinde başvuru yapıldığı da belirtildi.

AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AGS 10 bin öğretmen ataması branş dağılımlarının 2026 Ocak ayı içerisinde duyurulması ve adayların işlemlerini gerçekleştirmesi bekleniyor. Milli Eğitim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Çok yakında hangi branştan kaç öğretmenimizin Akademi'ye alınacağı açıklanacak. Branş dağılımları açıklandıktan sonra hangi branş için hangi şehirde eğitim verileceğini açıklayacağız." ifadelerini kullandı. Akademi eğitimleri Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Trabzon, Muğla, Kocaeli, Sakarya, Ordu, Şanlıurfa gibi illerde gerçekleştirilecek.

AGS ÖĞRETMEN ATAMASI EK KONTENJAN VERİLECEK Mİ?

AGS 10 bin öğretmen ataması branş dağılımlarının açıklanmaması ek kontenjan iddialarını gündeme getirdi. Bugün Beştepe'de saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nda öğretmen adaylarının ek kontenjan beklentisi bulunuyor. Konuyla ilgili henüz yetkili makamlar tarafından yapılan herhangi bir açıklama bulunmuyor.