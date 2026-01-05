Kabine Toplantısı bekleniyor: KYK burs ücretleri 2026 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

650 binden fazla öğrenci burs alırken KYK burs zammı bekleniyor. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin yanı sıra yüksek lisans ve doktora ücretleri de her yıl zamlanıyor. Geçtiğimiz yıl burs ücretlerine %50 artış yapılırken 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmişti. Emekli ve memur maaş zammıyla beraber birçok sosyal ödeme değişti. Üniversite öğrencileri ise burs ödeme tarihlerinin yaklaşmasıyla zamlı ödemelere odaklandı. KYK burs zammı için kritik hesaplama yapıldı. Burs ödemelerinin yarın başlayacak olması sebebiyle gözler Kabine Toplantısı’nda çevrildi. Peki Zamlı KYK burs ödemeleri bu ay yatacak mı? İşte, KYK burs zammıyla ilgili son gelişmeler….

KABİNE TOPLANTISI BEKLENİYOR

KYK burs ücretlerinde yaşanacak artış için gözler Kabine Toplantısı’na çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı bugün gerçekleştirilecek. 2025 yılının genel değerlendirmesi yapılırken KYK burs ücretleri, AGS öğretmen ataması ve en düşük emekli maaşına yönelik konuların toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

2026 KYK BURS ÖDEMELERİ BU AY ZAMLI MI YATACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle ödenen burs ücretlerinde henüz yapılacak zam oranları belli olmadı.

Bakan Osman Aşkın Bak, yaptığı açıklamada yeni burs tutarlarının kısa süre içerisinde paylaşılacağını duyurmuştu.

KYK burs ödemeleri 6 Ocak Salı günü başlayacak. T.C. numarasının sonu “0” olanlar 6 Ocak Pazartesi günü ödemelerini alacak. Bur ödemelerinin zamlı yatacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Yeni burs tutarının belli olması halinde zamlı burs/kredi ödemelerinin Ocak ayında hesaplara geçmesi bekleniyor.

KYK BURS/KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR ZAMLANACAK?

Yeni yılda asgari ücrete gelen zam oranı %27 olurken memur maaşlarına ise 18.6 zam yapıldı. Memur ve emekli zammıyla birlikte birçok sosyal ödeme de değişti. Geçtiğimiz yıllarda öğrencilere yapılan zam oranları asgari ücret ve memur zamlarının üzerinde olmuştu. Geçtiğimiz yıl burs ücreti %50 zamlanarak 2 bin liradan 3 bin liraya ulaştı. Bu yılda burs ücretlerine yapılacak artışla beraber 4 bin lira seviyesine ulaşması bekleniyor.

KYK BURS/KREDİ ZAMMI HESAPLAMASI 202 OCAK

Yüzde 35 zam durumunda 4 bin 50 lira

Yüzde 40 zam durumunda 4 bin 200 lira

Yüzce 50 zam durumunda ise 4 bin 500 lira