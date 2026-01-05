Buffett sonrası 380 milyar dolar ne olacak?

GÖZLER KASADAKİ DEV NAKİTTE

Tam da yapay zekâ rüzgârının piyasalarda değerlemeleri yukarı çektiği bir dönemde, Berkshire’ın elindeki 380 milyar dolarlık nakit rezervi tartışmaların merkezine yerleşti. YahooFinance’in aktardığı değerlendirmelerde, Glenview Trust Baş Yatırım Sorumlusu Bill Stone, şirketin ulaştığı ölçeğe dikkat çekerek, “Artık gerçekten fark yapmak için çok daha büyük fırsatlar bulmak zorundasınız” diyor. Yani çıta hayli yüksek.

Boyar Research Başkanı Jonathan Boyar ise mevcut tabloyu biraz daha eleştirel okuyor. Elde tutulan nakit miktarını “aşırı” bulan Boyar’a göre, yeni yönetimin artık farklı bir yola girmesi gerekebilir. Hatta açık açık şunu söylüyor: “Buffett da ayrıldığına göre, hisse seçimine verilen ağırlık azaltılabilir, temettü ödemesi gündeme gelebilir.”