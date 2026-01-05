Buffett sonrası 380 milyar dolar ne olacak?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Warren Buffett'ın CEO'luk koltuğunu devretmesiyle Berkshire Hathaway’in kasasındaki rekor nakit, yatırımcıların en büyük merak konusu haline geldi. Yeni CEO Greg Abel’in 380 milyar dolarlık kaynağı nasıl değerlendireceği yakından izleniyor.
Berkshire Hathaway, 2026’ya sembolik ama bir o kadar da önemli bir değişimle girdi. Efsanevi yatırımcı Warren Buffett, CEO’luk görevini resmen Greg Abel’a devretti. Buffett, ardında yalnızca dev bir holding değil, aynı zamanda “harika şirketleri adil fiyata almak” ilkesine dayanan bir yatırım anlayışı bıraktı. Bu yaklaşım, son 60 yılda yüzde 6.100.000’lik olağanüstü bir getiriyle sonuçlandı.
Tam da yapay zekâ rüzgârının piyasalarda değerlemeleri yukarı çektiği bir dönemde, Berkshire’ın elindeki 380 milyar dolarlık nakit rezervi tartışmaların merkezine yerleşti. YahooFinance’in aktardığı değerlendirmelerde, Glenview Trust Baş Yatırım Sorumlusu Bill Stone, şirketin ulaştığı ölçeğe dikkat çekerek, “Artık gerçekten fark yapmak için çok daha büyük fırsatlar bulmak zorundasınız” diyor. Yani çıta hayli yüksek.
Boyar Research Başkanı Jonathan Boyar ise mevcut tabloyu biraz daha eleştirel okuyor. Elde tutulan nakit miktarını “aşırı” bulan Boyar’a göre, yeni yönetimin artık farklı bir yola girmesi gerekebilir. Hatta açık açık şunu söylüyor: “Buffett da ayrıldığına göre, hisse seçimine verilen ağırlık azaltılabilir, temettü ödemesi gündeme gelebilir.”
Buffett ve merhum ortağı Charlie Munger, geçmişte Apple ve Alphabet gibi teknoloji devlerine yatırım yapmış, ancak holdingin iştiraklerine günlük müdahaleden özellikle kaçınmıştı. Merkeziyetçilikten uzak bu yapı, Berkshire’ın alametifarikasıydı.
Analistlere göre Greg Abel’le birlikte bu yaklaşım kısmen değişebilir. Enerji ve sanayi tarafında 25 yıllık deneyime sahip olan Abel’in, daha aktif ve müdahaleci bir yönetim tarzı benimsemesi sürpriz olmaz. Jonathan Boyar, şirket içinde verimlilik adına atılabilecek adımlar olduğunu savunuyor: “Kesilip atılabilecek fazlalıklar, birleştirilebilecek bölümler var.” Glenview’den Stone da benzer şekilde, Berkshire’ın artık daha profesyonel bir yönetim refleksine ihtiyaç duyduğunu ve Abel’in bunu sağlayabileceğini düşünüyor.
CFRA Research analisti Cathy Seifert’e göre Abel’in enerji geçmişi, Berkshire’ın geleceğinde kilit rol oynayabilir. Yapay zekânın tetiklediği sanayi ve enerji talebi düşünüldüğünde, Abel liderliğinde bu alanın özellikle izlenmesi gerektiğini söylüyor. Kısacası, önümüzdeki dönemde enerji yatırımları Berkshire için daha görünür hale gelebilir.