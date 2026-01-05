Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Buffett sonrası 380 milyar dolar ne olacak?

Ocak 05, 2026 13:37
1
Buffett sonrası 380 milyar dolar ne olacak?

Warren Buffett'ın CEO'luk koltuğunu devretmesiyle Berkshire Hathaway’in kasasındaki rekor nakit, yatırımcıların en büyük merak konusu haline geldi. Yeni CEO Greg Abel’in 380 milyar dolarlık kaynağı nasıl değerlendireceği yakından izleniyor.

Berkshire Hathaway, 2026’ya sembolik ama bir o kadar da önemli bir değişimle girdi. Efsanevi yatırımcı Warren Buffett, CEO’luk görevini resmen Greg Abel’a devretti. Buffett, ardında yalnızca dev bir holding değil, aynı zamanda “harika şirketleri adil fiyata almak” ilkesine dayanan bir yatırım anlayışı bıraktı. Bu yaklaşım, son 60 yılda yüzde 6.100.000’lik olağanüstü bir getiriyle sonuçlandı.

2
Buffett sonrası 380 milyar dolar ne olacak?

GÖZLER KASADAKİ DEV NAKİTTE

Tam da yapay zekâ rüzgârının piyasalarda değerlemeleri yukarı çektiği bir dönemde, Berkshire’ın elindeki 380 milyar dolarlık nakit rezervi tartışmaların merkezine yerleşti. YahooFinance’in aktardığı değerlendirmelerde, Glenview Trust Baş Yatırım Sorumlusu Bill Stone, şirketin ulaştığı ölçeğe dikkat çekerek, “Artık gerçekten fark yapmak için çok daha büyük fırsatlar bulmak zorundasınız” diyor. Yani çıta hayli yüksek.

Boyar Research Başkanı Jonathan Boyar ise mevcut tabloyu biraz daha eleştirel okuyor. Elde tutulan nakit miktarını “aşırı” bulan Boyar’a göre, yeni yönetimin artık farklı bir yola girmesi gerekebilir. Hatta açık açık şunu söylüyor: “Buffett da ayrıldığına göre, hisse seçimine verilen ağırlık azaltılabilir, temettü ödemesi gündeme gelebilir.”

3
Buffett sonrası 380 milyar dolar ne olacak?

ABEL DÖNEMİ: DAHA MÜDAHALECİ BİR YÖNETİM Mİ?

Buffett ve merhum ortağı Charlie Munger, geçmişte Apple ve Alphabet gibi teknoloji devlerine yatırım yapmış, ancak holdingin iştiraklerine günlük müdahaleden özellikle kaçınmıştı. Merkeziyetçilikten uzak bu yapı, Berkshire’ın alametifarikasıydı.

Analistlere göre Greg Abel’le birlikte bu yaklaşım kısmen değişebilir. Enerji ve sanayi tarafında 25 yıllık deneyime sahip olan Abel’in, daha aktif ve müdahaleci bir yönetim tarzı benimsemesi sürpriz olmaz. Jonathan Boyar, şirket içinde verimlilik adına atılabilecek adımlar olduğunu savunuyor: “Kesilip atılabilecek fazlalıklar, birleştirilebilecek bölümler var.” Glenview’den Stone da benzer şekilde, Berkshire’ın artık daha profesyonel bir yönetim refleksine ihtiyaç duyduğunu ve Abel’in bunu sağlayabileceğini düşünüyor.

4
Buffett sonrası 380 milyar dolar ne olacak?

YAPAY ZEKÂ ÇAĞINDA ENERJİ VURGUSU

CFRA Research analisti Cathy Seifert’e göre Abel’in enerji geçmişi, Berkshire’ın geleceğinde kilit rol oynayabilir. Yapay zekânın tetiklediği sanayi ve enerji talebi düşünüldüğünde, Abel liderliğinde bu alanın özellikle izlenmesi gerektiğini söylüyor. Kısacası, önümüzdeki dönemde enerji yatırımları Berkshire için daha görünür hale gelebilir.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.