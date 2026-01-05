Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Hasan Hüseyin Kaygısız 3 gündür aranıyor! Çantasına ulaşıldı: Ailesi iyi haberi umutla bekliyor

Adana'da 3 gündür kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki Hasan Hüseyin Kaygısız'ı arama çalışmaları devam ediyor. Çantasına ve defterlerine ulaşılan Kaygısız'ın ailesi gelecek iyi haberi umutla bekliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.01.2026
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
05.01.2026
saat ikonu 14:15

Adana'da 2 Ocak tarihinde Çukurova Halk Eğitim Merkezi'nden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki Hasan Hüseyin Kaygısız'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Hasan Hüseyin Kaygısız 3 gündür aranıyor! Çantasına ulaşıldı: Ailesi iyi haberi umutla bekliyor

Ekipler Kaygısız'ın halk eğitim merkezinden çıktıktan sonra gidebileceği güzergahlarda arama yapıldı. Çalışmalarda Kaygısız'ın Kabasakal Mahallesi'nde tarla içinde giderken güvenlik kamerasına ulaştı.

Hasan Hüseyin Kaygısız 3 gündür aranıyor! Çantasına ulaşıldı: Ailesi iyi haberi umutla bekliyor

ÇANTASI VE DEFTERLERİ BULUNDU

Polis bu görüntü üzerine AFAD'a haber verdi. Kaygısız'ın en son görüldüğü yere gelen ekipler tarla içinde defter parçaları olduğunu tespit edip takip ettiklerinde gencin çantasına ve defterlerine ulaştı. Ekipler bu deliller ışığında ormanlık alanda arama çalışması başlattı, ancak Hasan Hüseyin Kaygısız'a ulaşılamadı.

Hasan Hüseyin Kaygısız 3 gündür aranıyor! Çantasına ulaşıldı: Ailesi iyi haberi umutla bekliyor

AİLESİ İYİ HABERİ UMUTLA BEKLİYOR

AFAD'a destek olarak jandarma ekipleri de bölgeye gelerek köpekli arama başlattı. Ekiplerin ormanlık alanı tarama faaliyetleri aralıksız devam ederken, aile ise gelecek iyi haberi umutla bekliyor.

Hasan Hüseyin Kaygısız 3 gündür aranıyor! Çantasına ulaşıldı: Ailesi iyi haberi umutla bekliyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elif Kumal’ın ölüm sebebi belli oldu
Kızılcık Şerbeti dizisinin Fatih'i Doğukan Güngör gözaltına alındı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.