Hasan Hüseyin Kaygısız 3 gündür aranıyor! Çantasına ulaşıldı: Ailesi iyi haberi umutla bekliyor

Adana'da 2 Ocak tarihinde Çukurova Halk Eğitim Merkezi'nden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki Hasan Hüseyin Kaygısız'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Ekipler Kaygısız'ın halk eğitim merkezinden çıktıktan sonra gidebileceği güzergahlarda arama yapıldı. Çalışmalarda Kaygısız'ın Kabasakal Mahallesi'nde tarla içinde giderken güvenlik kamerasına ulaştı.

ÇANTASI VE DEFTERLERİ BULUNDU

Polis bu görüntü üzerine AFAD'a haber verdi. Kaygısız'ın en son görüldüğü yere gelen ekipler tarla içinde defter parçaları olduğunu tespit edip takip ettiklerinde gencin çantasına ve defterlerine ulaştı. Ekipler bu deliller ışığında ormanlık alanda arama çalışması başlattı, ancak Hasan Hüseyin Kaygısız'a ulaşılamadı.

AİLESİ İYİ HABERİ UMUTLA BEKLİYOR

AFAD'a destek olarak jandarma ekipleri de bölgeye gelerek köpekli arama başlattı. Ekiplerin ormanlık alanı tarama faaliyetleri aralıksız devam ederken, aile ise gelecek iyi haberi umutla bekliyor.