Avatar
Editor
 Murat Makas

Elif Kumal’ın ölüm sebebi belli oldu

Balıkesir’in Erdek ilçesinde kaybolduktan sonra 8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedeni otomobilin sürücü koltuğunda bulundu. Elif Kumal'ın kesin ölüm sebebi belli oldu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.01.2026
13:22
|
GÜNCELLEME:
05.01.2026
13:22

Balıkesir'de 8 gündür kayıp olarak aranan ve Yukarıyapıcı Göleti'nde 8 metre derinlikteki aracının içinde cansız bedeni bulunan Elif Kumal'ın kesin ölüm sebebi belli oldu.

ELİF KUMAL’IN KESİN ÖLÜM SEBEBİ

Kapıdağ Yarımadası’nda kamp yaptığı sırada kaybolan Elif Kumal’ın cansız bedeni, Yukarıyapıcı Göleti’nde otomobilinin sürücü koltuğunda bulunmuştu. Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan ön otopside, Kumal’ın vücudunda kesici alet veya ateşli silah izine rastlanmadığı, ilk değerlendirmeye göre ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirtildi.

Elif Kumal’ın ölüm sebebi belli oldu

NE OLMUŞTU?

Olay, 27 Aralık’ta Elif Kumal’ın erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla birlikte Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitmesiyle başladı. İddiaya göre Kumal ile erkek arkadaşı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Kumal, 16 ATB 289 plakalı otomobiliyle gece saatlerinde kamp alanından ayrıldı. Kendisine ulaşamayan Enis G., 28 Aralık saat 12.09’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.

Elif Kumal’ın ölüm sebebi belli oldu

ANKARA’DAN ÖZEL EKİP GELDİ

İhbar üzerine jandarma ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Güvenlik kameralarında Kumal’ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğine dair herhangi bir görüntüye ulaşılamadı. Çanakkale, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Bursa’dan gelen AFAD ekipleri, jandarma komandolar, sivil toplum kuruluşları, iz takip köpekleri, helikopter, dron ve Bayraktar TB-2 İHA ile arama çalışmaları sürdürüldü.

Elif Kumal’ın ölüm sebebi belli oldu

Arama çalışmalarının 8’inci gününde, Ankara’dan gelen özel ekip tarafından Yanal Taramalı Sonar (YTS) cihazı kullanılarak gölette tarama yapıldı. Yapılan çalışmada, Kumal’ın otomobili kıyıdan yaklaşık 25 metre açıkta ve 10 metre derinlikte tespit edildi. Dalgıçların yaptığı incelemede, Kumal’ın cansız bedenine otomobilin sürücü koltuğunda ulaşıldı.

Balıkesir'de 8 gündür aranan Elif Kumal'dan acı haber! Cansız bedeni gölette bulundu
#Gündem
#Gündem
