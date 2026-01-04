Balıkesir'de 8 gündür aranan Elif Kumal'dan acı haber

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp yaptığı bölgeden aracıyla ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Elif Kumal için başlatılan arama çalışması 8. günde çok acı bir şekilde sonuçlandı.

Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti mevkisinde 27 Aralık'ta erkek arkadaşı E.G. ile kamp yapan ve bir süre tartıştıktan sonra kendi aracıyla bölgeden ayrılmasının ardından kaybolan Kumal'ın, jandarma, itfaiye, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşıldı.

