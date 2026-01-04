Elif Kumal 8 gündür kayıp! Her yerde aranıyor: Son cümlesi dikkat çekti

Kapıdağ'da 28 Aralık günü sevgilisi Enis G. ile kampa giden Elif Kumal'dan 8 gündür haber alınamıyor. Tartışma sonrası arabayla sırra kadem bastığı öne sürülen Kumal'ı arama çalışmaları 8 gündür aralıksız devam ediyor. Yaşanan kaybın ardından gözaltına alınan ve adliyeye kontrolle serbest bırakılan Enis G. ile ilgili ise bir detay dikkat çekti.

"ARAÇTA KAPILAR SIKIŞTI"

Enis G.'nin aramalara katılmak istediği ancak ailenin hassasiyeti düşünülerek bu talebin güvenlik güçlerince uygun görülmediği iddia edildi.

Erdek'e bağlı Kapıdağ'da kaybolan Elif Kumal olayında dikkat çekici iddialar ortaya atıldı. İddiaya göre Elif Kumal, kaybolduğu gece kamp alanından ayrıldıktan bir süre sonra Enis G.'yi telefonla aradı. Bu görüşmede Elif "Araçta kapılar sıkıştı, çıkamıyorum" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILMIŞ

Ayrıca Enis G.'nin, gerek yetkili birimlere gerekse kendisini sorgulayan üst düzey görevlilere, arama çalışmalarının özellikle gölet çevresinde yoğunlaştırılması gerektiğini, aracın gölete düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durduğunu dile getirdiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre; Enis G.'nin abisinin Elif Kumal'ın ailesiyle sürekli iletişim halinde olduğu, ayrıca Enis G.'nin arkadaş çevresinin de arama kurtarma faaliyetlerine aktif şekilde katıldığı ifade edildi.