Kurt sürüsü şehre indi! Ürküten anlar kamerada

Konya’nın Ereğli ilçesinde şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta görülen kurtlar, vatandaşların dikkatini çekti. İlçeye bağlı Belceağaç Mahallesi’nde İvriz yolu üzerinde görülen kurt sürüsü çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabaha karşı ortaya çıkan kurt sürüsünün, bölgenin karla kaplı olması nedeniyle yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine inen kurtlar olduğu değerlendiriliyor.

Bir süre ana yol üzerinde ilerleyen kurtlar, daha sonra gözden kayboldu. Yetkililer, özellikle kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.