Yaşam
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Balıkesir'de 6 gündür aranan Elif Kumal'ın yengesi 2 ihtimali sıraladı: Nerede olduğunu onlar biliyor

Balıkesir'de kamp alanından sevgilisiyle tartıştıktan sonra giden ve haber alınamayan Elif Kumal'dan 6. gündür hiçbir iz yok. Yengesi acı ihtimalleri sıralayarak "O akşam bu bölgede silah sesleri duyulduğu söyleniyor. Ya yaraladılar, bir yere sakladılar ya da bir itiş kakış sırasında zarar verdiler. Nerede olduğunu onlar biliyor." dedi. Yenge ayrıca serbest bırakılan sevgiliyle ilgili de şüpheye dikkat çekti.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
02.01.2026
19:38
|
02.01.2026
02.01.2026
19:38

Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaptığı sırada sevgilisiyle tartıştıktan sonra bölgeden giden ve bir daha haber alınamayan Elif Kumal'ı arama çalışmaları 6. gününde sürerken, Elif Kumal'ın yengesi Fatma Kumal, yaşanan sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Fatma Kumal, Enis G. ile olay günü yaşanan telefon görüşmesini şu sözlerle anlattı:

"Enis beni Messenger üzerinden aradı. Benim sosyal medyamda ekli değil, numarası da yoktu. Aramasını gördüm, geri döndüm. Yanlışlıkla mı aradın, bilinçli mi diye sordum. Bana Elif'in kayıp olduğunu söyledi. Saat 11.23'tü."

Balıkesir'de 6 gündür aranan Elif Kumal'ın yengesi 2 ihtimali sıraladı: Nerede olduğunu onlar biliyor

"BU VAKTE KADAR NEDEN BEKLENDİ?"

Elif'in kaybolduğu sürece ilişkin Kumal, "(Enis G.) Gece bir tartışma olduğunu, Elif'in ortamdan ayrıldığını söyledi. Eve gittiğini iddia etti ama bizim evimizin girişinde kamera var, herhangi bir giriş çıkış yok. ‘Sabaha kadar dağda aradım' diyor ama beni saat 11.23'te arıyor. Olay gece oluyor. Bu vakte kadar neden beklendi? Bunun saati mi var şüpheli bir vaka bu" dedi.
Fatma Kumal, "Altı gündür bu dağlarda elimiz boş dönüyoruz. Ne araba var ne kardeşimiz. Kuş olup uçmadı, yer yarılıp içine girmedi. Yemek yok, uyku yok. Gözünü kapatınca bile açmak istiyorsun. Kabustan uyanmak istiyorum" dedi.

Balıkesir'de 6 gündür aranan Elif Kumal'ın yengesi 2 ihtimali sıraladı: Nerede olduğunu onlar biliyor

"DARBETTİĞİ HALDE ELİ KOLU SERBEST GEZİYOR"

Olayın üzerinin örtülmeye çalışıldığını iddia eden Kumal, "Bu şahıs darbettiği halde eli kolu serbest geziyor. Benim içim bunu kaldırmıyor. Bu ülkenin de kaldırmasını istemiyorum. Herkes bildiğini konuşsun. Saklayan olabilir. Bugün bize, yarın size" diye konuştu.

"YA YARALADILAR, BİR YERE SAKLADILAR YA DA İTİŞ KAKIŞTA ZARAR VERDİLER"

Silah sesleri iddialarına da değinen Kumal, "O akşam bu bölgede silah sesleri duyulduğu söyleniyor. Ya yaraladılar, bir yere sakladılar ya da bir itiş kakış sırasında zarar verdiler. Nerede olduğunu onlar biliyor. Benim kapıma da getirip bıraksınlar kardeşimi" dedi.

Balıkesir'de 6 gündür aranan Elif Kumal'ın yengesi 2 ihtimali sıraladı: Nerede olduğunu onlar biliyor

Kumal, "İzlemekle yaşamak çok farklı. Ben iki küçük çocuğumu evde bırakıp geldim. Burada dondurucu bir soğuk var. AFAD, jandarma, gönüllüler herkes sahada ama alan çok büyük. Sahalar genişletilmeli. Lütfen destek olun" ifadelerini kullandı.

Balıkesir'de 6 gündür aranan Elif Kumal'ın yengesi 2 ihtimali sıraladı: Nerede olduğunu onlar biliyor

BÖLGE BAYRAKTAR TB2 İHA İLE SÜREKLİ HAVADAN TARANIYOR

Öte yandan Elif Kumal'ın kamp yaptığı alan, gölet bölgesi ve çevresi Bayraktar TB2 insansız hava aracı ile sürekli olarak havadan taranırken, helikopter destekli aramaların da aynı bölgelerde aralıksız sürdüğü öğrenildi. Kara, hava ve su altı unsurlarının koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalara gönüllü off-road grupları da destek veriyor.

Yetkililer, arama kurtarma faaliyetlerinin çok yönlü olarak devam ettiğini bildirirken, soruşturma kapsamında adli sürecin sürdüğü kaydedildi.

