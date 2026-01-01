Erkek arkadaşıyla kampa gitti, sırra kadem bastı! Tartışma, tırnak izleri ve kayıp bir kadın

Kapıdağ Yarımadası'ndaki Yukarıyapıcı Göleti çevresinde 27 Aralık tarihinde Elif Kumal isimli genç kadın, erkek arkadaşı Enis G. ile kamp yapmaya gitti. Kamp sırasında ikili arasında tartışma çıkınca iddiaya göre Kumal otomobili ile gece geç saatte kamp alanından ayrıldı. Bölgeden ayrıldığı iddia edilen kadından o saatten sonra haber alınamadı. Genç kadından haber alamayan Enis G., kız arkadaşına ulaşamadığını söyleyerek ihbarda bulundu.

GÜVENLİK KAMERALARINDA ÇIKMADI

İhbar üzerine geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde Elif Kumal'ın aracının ne Bandırma ne de Erdek yönüne giriş yaptığına dair bir görüntüye ulaşılamadı.

YÜZÜNDE TIRNAK İZLERİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Olay sonrası gözaltına alınan Enis G., jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, Erdek Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Enis G.'nin ifadesinde, tartışma sonrası Kumal'ın aracıyla bölgeden ayrıldığını söylediği öğrenildi. Bu sırada Enis G.'nin yüzünde tırnak izleri olduğu iddia edildi. Kamp alanında bulunan üçüncü kişinin de ifadesinde çiftin tartıştığını, hatta Enis G.'nin Elif Kumal'ı darbettiğini öne sürdüğü öğrenildi.

BULUNAN ARAÇ PARÇASI ARACA AİT ÇIKMADI

Arama çalışmalarının 3. gününde bölgede bulunan ve Elif Kumal'ın otomobiline ait olabileceği değerlendirilen plastik tampon parçasının ise yapılan inceleme sonrası aynı markanın farklı bir modele ait olduğu tespit edilerek olayla bağlantısının olmadığı belirlendi

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

AFAD koordinesinde jandarma, emniyet, sahil güvenlik, itfaiye, UMKE ve çeşitli arama kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 300 kişilik ekip, dron destekli aramalarını ormanlık alan, kayalık bölgeler, gölet çevresi ve sahil hattında sürdürüyor. Cep telefonundan kaybolduğu günden bu yana herhangi bir sinyal alınamayan Elif Kumal'ın Bandırma'da bir tavuk fabrikasında çalıştığı öğrenildi.

ERKEK ARKADAŞINA AİT DEPODA ARAMALAR YAPILDI

Arama kurtarma çalışmalarının 2. gününde Enis G. ve yanındaki arkadaşının evlerinde ve araçlarında arama yapılırken, elektronik cihazlara el konuldu. Ayrıca Bandırma'nın Edincik Mahallesi'nde Enis G.'ye ait olduğu ileri sürülen bir depoda da arama gerçekleştirildi. Ele geçirilen elektronik cihazların inceleme için ilgili birimlere gönderildiği bildirildi.

KAMP ALANINDAN PAYLAŞIMLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Elif Kumal'ın kamp alanında çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar da ortaya çıktı. Görüntülerde Elif'in kamp ateşini görüntülediği, erkek arkadaşı Enis G.'nin hesabından yapılan paylaşımda ise kamp ateşi, alkol şişeleri, kadeh ve bıçak ile et parçalarının yer aldığı görüldü.

Kayıp Elif Kumal'ı bulmak için başlatılan çalışmalar 5. günde de aralıksız devam ediyor.