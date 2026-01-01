Menü Kapat
Yaşam
 Özge Sönmez

Yola çıkacaklar dikkat! Anadolu Otoyolu Bolu kesimi İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda makaslayan tır nedeniyle Anadolu Otoyolu Bolu geçişi İstanbul istikameti ile D-100 kara yolunun Ankara yönü araç trafiğine kapatıldı.

Yola çıkacaklar dikkat! Anadolu Otoyolu Bolu kesimi İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.01.2026
12:49
|
GÜNCELLEME:
01.01.2026
12:49

Anadolu Otoyolu Bolu geçişi İstanbul istikameti ile D-100 kara yolunun Ankara yönü araç trafiğine kapatıldı. Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden bir tır, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda makasladı.

Yola çıkacaklar dikkat! Anadolu Otoyolu Bolu kesimi İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

İhbar üzerine bölgeye karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, makaslayan tırın kurtarılması için otoyolun İstanbul istikameti Bolu Batı Gişeleri ile Abant Kavşağı arasını ulaşıma kapattı. Güzergahı kullanan sürücüler, Batı Kavşağından D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Öte yandan, Bolu Dağı'nda etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle de otoyolun Ankara istikametinden ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Yola çıkacaklar dikkat! Anadolu Otoyolu Bolu kesimi İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

Ekipler, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Üçköprü mevkisinden yolu ağır tonajlı araçlara kapattı. Sürücüler, bölgedeki bir dinlenme tesisine yönlendiriliyor.

#Yaşam
