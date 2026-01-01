Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

2026'ya "buz gibi" merhaba dediler! "Hava muhteşem" diye düşünüp 1 derecede yüzdüler

Samsun'da kendilerine "Doğupark Tayfası" adını veren 10 kişilik arkadaş grubu, kar yağışı ve 1 dereceyi bulan dondurucu soğuğa rağmen Karadeniz'in serin sularında yüzerek yeni yıla merhaba dedi.

Samsun'da "Doğupark Tayfası" adını veren bir arkadaş grubu, yeni yılın ilk gününde kar altında denize girdi. Farklı meslek gruplarından oluşan 10 kişilik ekip, 1 derece hava sıcaklığına aldırış etmeden Karadeniz'in buz gibi sularında yüzdü.

YENİ YILA CESUR BAŞLANGIÇ

Samsun'un Canik ilçesi Doğupark mevkisinde 1 Ocak 2026 sabahı bir araya gelen ve kendilerini "Doğupark Tayfası" olarak adlandıran grup, soğuk havaya ve kar yağışına aldırış etmeden denize girdi.

2026'ya "buz gibi" merhaba dediler! "Hava muhteşem" diye düşünüp 1 derecede yüzdüler

Aralarında doktor, teknisyen, muhasebeci, berber, iş adamı, memur, ilaç mümessili ve emekli öğretmenin de bulunduğu 10 arkadaş, yeni yıla sıra dışı ve cesur bir başlangıç yaptı.

2026'ya "buz gibi" merhaba dediler! "Hava muhteşem" diye düşünüp 1 derecede yüzdüler

Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü, kar yağışını altında sabah saatlerinde Karadeniz'in buz gibi suyuna giren grup üyeleri, dakikalarca kulaç atarak yüzdü.

2026'ya "buz gibi" merhaba dediler! "Hava muhteşem" diye düşünüp 1 derecede yüzdüler

Sahildeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında denize giren Doğupark Tayfası, soğuk havaya rağmen keyifli anlar yaşadı.

2026'ya "buz gibi" merhaba dediler! "Hava muhteşem" diye düşünüp 1 derecede yüzdüler

Grup adına konuşan doktor Ömer Barış Çankaya, her yıl yeni yıla farklı bir enerjiyle girmek istediklerini belirterek, "Bugün 1 Ocak 2026. Doğupark Tayfası olarak bu güzel havada denize giriyoruz. Kar yağıyor, hava muhteşem. Hep birlikte harika bir günde denize giriyoruz. Yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyoruz" dedi.

2026'ya "buz gibi" merhaba dediler! "Hava muhteşem" diye düşünüp 1 derecede yüzdüler
