Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Çin vizesi kalktı mı vizesiz gidilebilir mi? Vize haberleri sonrası gündem oldu

Türkiye’den Çin’e seyahat planlayan vatandaşlar, vize uygulamasında değişiklik olup olmadığını sorguluyor. Çin’e vize kalktı mı sorusu gündemdeki yerini korurken, Türk vatandaşları için vizesiz seyahat koşulları ve güncel Çin vize uygulamaları merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çin vizesi kalktı mı vizesiz gidilebilir mi? Vize haberleri sonrası gündem oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.12.2025
saat ikonu 23:18
|
GÜNCELLEME:
31.12.2025
saat ikonu 23:18

Çin’e gitmek isteyenlerin en çok araştırdığı konular arasında vize zorunluluğu bulunuyor.

Türkiye’den Çin’e vizesiz gidilip gidilmediği, vize süresi ve güncel resmi açıklamalar seyahat öncesi yakından takip ediliyor.

Çin vizesi kalktı mı vizesiz gidilebilir mi? Vize haberleri sonrası gündem oldu

ÇİN'E VİZE KALKTI MI?

Türkiye, 2 Ocak tarihinden itibaren Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına vizeleri kaldırdı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre Türkiye, 2 Ocak’tan itibaren Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına turistik vize muafiyeti sağlayacak.

Çin vizesi kalktı mı vizesiz gidilebilir mi? Vize haberleri sonrası gündem oldu

Ancak Umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşlarının, Çin Halk Cumhuriyeti’ne gelmeden önce Çin’in ilgili dış temsilciliğinden vize almaları gerekiyor.

Yani alınan karar Türkiye’den Çin’e seyahatleri kapsamıyor.

Hong Kong ve Makao’ya seyahat eden vatandaşlar ise vizeden muaf tutuluyor.

ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.