Çin vizesi kalktı mı vizesiz gidilebilir mi? Vize haberleri sonrası gündem oldu

Çin’e gitmek isteyenlerin en çok araştırdığı konular arasında vize zorunluluğu bulunuyor.

Türkiye’den Çin’e vizesiz gidilip gidilmediği, vize süresi ve güncel resmi açıklamalar seyahat öncesi yakından takip ediliyor.

ÇİN'E VİZE KALKTI MI?

Türkiye, 2 Ocak tarihinden itibaren Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına vizeleri kaldırdı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre Türkiye, 2 Ocak’tan itibaren Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına turistik vize muafiyeti sağlayacak.

Ancak Umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşlarının, Çin Halk Cumhuriyeti’ne gelmeden önce Çin’in ilgili dış temsilciliğinden vize almaları gerekiyor.

Yani alınan karar Türkiye’den Çin’e seyahatleri kapsamıyor.

Hong Kong ve Makao’ya seyahat eden vatandaşlar ise vizeden muaf tutuluyor.