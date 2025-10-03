Trump'tan Hamas'a ültimatom! Gazze Planı'na cevap için ek süre verip tehditler savurdu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in kabul ettiği Gazze Planı için Hamas'a verdiği sürenin dolduğunu fakat ek süre verdiğini söyledi. Trump, bugün yaptığı açıklamayla Hamas'ı sert bir dille uyardı ve anlaşma olmaması durumunda kıyametin kopacağını söyledi.

''HAMAS İÇİN SON BİR ŞANS''

Hamas'a tüm rehineleri serbest bırakması karşılığında eşi benzeri görülmemiş bir çatışmayı önlemesi için çağrısında bulunan ABD lideri, şu ifadeleri kullandı:

"Masum tüm Filistinlilerden, gelecekteki ölüm tehlikesinden kurtulmaları için Gazze’nin daha güvenli bölgelerine derhal gitmelerini istiyorum. Orada onları bekleyenler tarafından iyi şekilde gözetilecekler. Hamas için son bir şans verilecek.''

''Orta Doğu’nun büyük, güçlü ve çok zengin ulusları ile çevredeki bölgeler, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte, İsrail’in de imzasıyla, Orta Doğu’da 3000 yıl sonra barışa ulaşmak için anlaşmaya vardı. Bu anlaşma, kalan tüm Hamas savaşçılarının hayatlarını da bağışlıyor. Belgenin ayrıntıları tüm dünyaya biliniyor ve bu herkes için harika bir anlaşma.''

''Orta Doğu’da bir şekilde ya da diğer şekilde barış olacak. Şiddet ve kan dökülmesi sona erecek. Rehinelerin tümü, ölü olanların cesetleri de dahil olmak üzere, derhal serbest bırakılmalıdır.''

''Hamas ile anlaşmaya en geç Pazar akşamı saat 18.00’de (Washington, D.C. saatiyle) varılmalıdır. Her ülke imzaladı. Eğer bu son şans anlaşması sağlanmazsa, daha önce hiç kimsenin görmediği şekilde, Hamas’a karşı kıyamet kopacaktır. Orta Doğu’da barış olacak – bir şekilde ya da diğer şekilde."

HAMAS'TAN GAZZE PLANI YORUMU

ABD Başkanı Trump'ın verdiği sürenin üzerlerinde bir baskı oluşturmadığını belirten Hamas, Gazze Planı'na dair ilk yorum olarak şartların değişmesi gerektiğini söylemişti. Hamas Siyasi Büro Üyesi Muhammed Nezzal, "Hamas, plan açıklandığı 30 Eylül’den sonraki günden itibaren Filistinli gruplar, bağımsız şahsiyetler ve arabulucularla hem içeride hem dışarıda istişarelere başladı. Elimizde çok sayıda eleştiri olmasına rağmen hareket, konuyu tüm ciddiyetiyle ele alıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Hamas’ın planı ciddi biçimde değerlendirdiğini ve yakında cevap vereceğini belirten Nezzal, nihai tutum olarak Filistin halkının en yüksek çıkarlarını ve Filistin davasının stratejik sabitelerini dikkate alacaklarını vurgulamıştı.

"Bizden ya tamamen kabul ya da tAamamen ret gibi bir yaklaşımı kabul etmiyoruz. Zaman baskısı ve tehditlerle hareket etmiyoruz." diyen Nezzal, Hamas’ın Filistin halkının çıkarlarını gözeten ve tüm siyasi dengeleri dikkate alan yaklaşım sergilediğini ifade etmişti.

''KATLİAMIN 3. YILINA GİRMESİNİ İSTEMİYORUZ''

Nezzal, hareketin dost Arap ve İslam ülkeleriyle sürekli ve hassas temas halinde olduğunu belirterek, "Son 28 saat içinde uzmanlarımız, gece gündüz çalışarak arabulucular ve dost ülkelerle iletişimlerini sürdürdü. Biz, gerçekten anlaşmalara varmak konusunda ciddiyiz." demişti.

Planla ilgili ciddiyetlerinin zaman baskısından değil Gazze’de iki yıldır süren toplu katliamı durdurma isteğinden kaynaklandığını dile getiren Nezzal, "Bu katliamın üçüncü yılına girmesini istemiyoruz. Bizim için zaman, kandır. Bu nedenle halkımızın maruz kaldığı toplu katliamı durdurmak için çabalıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

''DEĞİŞİKLİK YAPILMADAN ONAYLANMAYACAK''

Öte yandan Ultra Filistin internet sitesi, görüşmelere katılan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Filistinli kaynak, Hamas'ın tutumunu doğrulayarak, "Öneride değişiklik yapılmadan onaylanmayacak." demişti

Sitedeki habere göre, planda açıklığa kavuşması gereken birçok önemli nokta bulunuyor. Kaynağın aktardığına göre, Gazze şeridinden çekilme, esirlerin serbest bırakılması ve Hamas'ın silahlarını teslimi konusunda bazı talepler var.

''MÜZAKEREYE AÇIK DEĞİL''

"Silah konusu, anlaşmada belirtildiği gibi müzakereye açık değil. Anlaşma, silahsızlanmayı ve anlaşmada terörist olarak tanımlanan altyapının imhasını öngörüyor. Bu arada, direnişin silahları kalıcı olarak depolanacak" bilgisine veren kaynak, şöyle konuşmuştu:

"Bu formül asla kabul edilemez, çünkü İsrail işgali, Gazze Şeridi'ndeki varlığını ve işgalini sürdürmek için bazı bölgelerdeki silah varlığını bahane olarak kullanacaktır."

TRUMP'IN GAZZE PLANI

Beyaz Saray, 29 Eylül'de ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.

Katar ve Mısır, Trump'ın Gazze planını Hamas'a iletmişti.