Gündem
Editor
 | Murat Makas

Tüm Türkiye'ye kritik İHA uyarısı! İşte enkaza ulaşıldığında yapılması gerekenler

Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Ceylan, Türkiye'ye peş peşe düşen İHA'lar ile ilgili vatandaşları uyardı. İHA'ların düşüş nedenlerine vurgu yapan Ceylan, parçalara dokunulmaması gerektiğini belirtti. İşte detaylar...

Türkiye’ye düşen peş peşe İHA’ların perde arkası merak ediliyor. Balıkesir ve Kocaeli’de düşmüş hâlde bulunan İHA’lar incelemeye alındı. Uzmanlar gelişen teknolojiyle birlikte İHA'ların teknik arıza, sinyal kaybı veya dış müdahale gibi nedenlerle kontrolsüz şekilde düşebildiğini aktardı.

Tüm Türkiye'ye kritik İHA uyarısı! İşte enkaza ulaşıldığında yapılması gerekenler

Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Ceylan, son dönemde sivil ve askeri alanda kullanımı artan İHA'ların kullanımına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

İHA’YA MÜMKÜN OLDUĞUNCA YAKLAŞMAYIN

Ceylan, düşen bir İHA'nın patlayıcı madde, kimyasal bileşen veya istihbarat amaçlı donanım taşıyabileceğine dikkat çekerek, vatandaşların yerde düşmüş bir İHA gördüklerinde kesinlikle dokunmamaları gerektiğini, parçalarını kurcalamamalarını ve olay yerinden uzak durmaları gerektiğini belirtti. Bu tür İHA'ların ya da tehlikeli maddeler içerebileceğini ifade eden Ceylan, özellikle sosyal medya için görüntü alma refleksinin ciddi tehlikelere yol açabileceğini dile getirdi.

Tüm Türkiye'ye kritik İHA uyarısı! İşte enkaza ulaşıldığında yapılması gerekenler

Yapılması gerekenin derhal güvenlik güçlerine haber vermek olduğunu söyleyen Ceylan, bölgenin mümkünse emniyet şeridiyle kapatılması ve kalabalığın uzaklaştırılması gerektiğini ifade etti.

ENKAZLARA DİKKAT!

İHA'nın düştüğünü fark eden vatandaşların düştüğü alana mümkün olduğu müddetçe yaklaşmamaları konusunda uyaran Ceylan, "Son zamanlarda açık kaynaklara yansıyan bilgilerde ülkemizin farklı yerlerinde İHA enkazlarına ulaşılmış, kimisi etkisiz hale gelmiş, kimi kontrolünü kaybederek düşmüştür. Bu tarz durumlarda İHA'ları fark eden vatandaşlarımızın yapması gereken şey İHA enkazlarına mümkün olduğu kadar yaklaşmamak. Hızlı şekilde kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi önem arz etmektedir. Toplumsal olarak İHA'lara karşı teknolojinin getirdiği yeniliklerin vatandaşlar tarafından tanınması gerekiyor. Bunun için İHA'larla ilgili farkındalık projelerinin yapılmasında fayda var. İHA'lar kontrolsüz bir şekilde ülkemizde tespit edilmiştir. Bunun için ilgili makamlar tarafından farkındalığın artılması gerekiyor. İHA'ların bilinmesi gerekiyor" diye konuştu.

Tüm Türkiye'ye kritik İHA uyarısı! İşte enkaza ulaşıldığında yapılması gerekenler

"SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMA, YETKİLİLERLE PAYLAŞ DİYORUZ"

Türkiye'de düşen İHA'lara kontrolsüz bir biçimde yaklaşıldığını ve bu durumun vatandaşların can güvenliği açısından kritik derecede olumsuz olduğunu yineleyen Ceylan, "İHA fark edildiğinde hızlı şekilde kolluk kuvvetlerine haber vermemiz gerekiyor. Onunla beraber hiçbir şekilde dokunulmaması gerekiyor. Güvenli mesafe dediğimiz en az 100 metre uzak mesafede beklememiz gerekiyor. Kimseyi yaklaştırmamamız gerekiyor. Ankara'da yaşanan uçak kazası olayı doğrultusunda birçok vatandaşın uçak enkazına hızlı şekilde ulaştığını hep beraber gördük. Herkesin telefonları kayıt altında. Parçalara nasıl tekme attıklarını, bilinçsiz şekilde nasıl müdahale ettiklerini hep beraber gördük. Uçaktaki vatandaşlara müdahale edilmesi gerekiyor ama onunla beraber de uçak parçalarına dokunulmaması gerekiyor. Bizim bir sloganımız var. Sosyal medyada paylaşma, yetkililerle paylaş diyoruz" açıklamasında bulundu.

