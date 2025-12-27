Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Mersin'de acı olay! Anne markete gitti, 2 çocuk çıkan yangında can verdi

Mersin'in Silifke ilçesinde kahreden bir olay yaşandı. Anne ve babalarının evde bıraktığı 2 çocuk çıkan yangında hayatını kaybetti. Yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.12.2025
saat ikonu 12:26
|
GÜNCELLEME:
27.12.2025
saat ikonu 12:34

Mukaddem Mahallesi, 220 Sokak'ta meydana gelen acı olay herkesi kahretti. Baba H.T. işe gittikten sonra anne A.T de çocukları 1 yaşındaki Ayaz ile 7 yaşındaki Poyraz'ı evde bırakarak markete gitti. 300 metre uzaklıktaki markete giden anne döndüğünde dehşeti yaşadı. Sobadan çıkan yangın tüm evi sardı. Market dönüşü yangını fark eden anne ve çevredekiler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini sevk etti.

Mersin'de acı olay! Anne markete gitti, 2 çocuk çıkan yangında can verdi
Mersin'de acı olay! Anne markete gitti, 2 çocuk çıkan yangında can verdi

2 ÇOCUKTAN ACI HABER

Alev alev yanan eve ekipler müdahale ederek söndürdü. Yangında içeride bulunan 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Güvenlik güçlerinin ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 2 çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
2 çocuğunu kaybeden annenin olay yerinde feryat ettiği yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin'de acı olay! Anne markete gitti, 2 çocuk çıkan yangında can verdi
ETİKETLER
#Yaşam
