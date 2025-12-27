AKOM İstanbul için alarm verdi! Kar yağışı bir anda bastıracak: Günlerce sürecek

Türkiye İzlanda ve Rusya üzerinden gelen soğuk hava sistemlerinin etkisi altına girdi. Meteoroloji, AKOM ve valiliklerden yapılan uyarıların ardından yurt genelinde sıcaklıklar düştü, birçok kentte kar yağışı başladı. AKOM da yaptığı yeni açıklamada peş peşe uyarılar da bulundu. AKOM, İstanbul'da kar yağışı ve buz gibi havanın etkili olacağını bildirdi. Yapılan açıklamada yılbaşı için de kar alarmı verildi.

HAFTA BOYUNCA BUZ GİBİ HAVA ETKİLİ OLACAK

Kentte sıcaklıklıların düşeceği bildirilirken AKOM yaptığı açıklamada "İstanbul başta olmak üzere, yurdumuzun kuzey ve iç bölgeleri İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki bir hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeniyle rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde (30–60 km/s) etkili olacağı, beraberinde aralıklı yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verdi.

İSTANBUL'DA BUGÜN KAR VAR

Yapılan değerlendirmede, bugün için kar yağışının beklendiği bildirildi. Sıcaklıkların 3 dereceye kadar düşeceği belirtilirken, yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiği açıklandı.

YILBAŞI İÇİN KAR UYARISI YAPILDI

Öte yandan AKOM yılbaşı için de müjdeyi duyurdu. Alınan verilere göre, 1 Ocak'ta İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterecek. Sıcaklıklar ise 1 dereceye kadar düşecek.