Feyyaz Yiğit'ten sonra Burak Özçivit'in başarı açıklaması tepki çekti

Son dönemde ünlü isimlerin başarı hakkındaki çıkışları sosyal medyada eleştiri konusu oldu. İlk olarak Feyyaz Yiğit'in "Çalışmak tek başına yeterli değildir, şans faktörü de vardır" tespiti sosyal medyada çok konuşulmuştu. Şimdi ise Burak Özçivit'in Başarı sadece okumakla gelmez" sözlerine eleştiri yağdı.

FEYYAZ YİĞİT'İN AÇIKLAMASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

İbrahim Selim'in programına katılan Yiğit'in 'En sevmediğim şeydir; 'Yeterince çalışırsanız başarırsınız'. Yeterinden fazla çalışsanız da başaramayabilirsiniz. Bir sürü insan çalışıyor ve kazanamıyor. Benim şansım yaver gitti' sözleri sosyal medyada gündem olmuştu.

BURAK ÖZÇİVİT'İN BAŞARI AÇIKLAMASI SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Katıldığı bir etkinlikte başarı üzerine konuşan Burak Özçivit, başarıda iletişimin çok önemli olduğunu vurguladı ve "Başarı sadece okumakla gelmez. Müthiş bir iletişime ihtiyacınız var. Hayattaki en önemli şey insan ilişkileridir. Sizi zirveye götüren yalnızca okul değil, güvendiğiniz insanlardır. Doğru insanı bulun ve peşinden gidin.' diyerek gençlere tavsiyede bulundu.