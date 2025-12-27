Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Feyyaz Yiğit'ten sonra Burak Özçivit'in başarı açıklaması tepki çekti

Son olarak tek kişilik tiyatro oyunuyla ilk kez sahne alan Burak Özçivit, katıldığı programda başarı üzerine sözleriyle takipçilerini ikiye böldü. Geçtiğimiz günlerde Feyyaz Yiğit'in 'Yeterince çalışırsanız başarırsınız lafı en sevmediğim şey. Her zaman mümkün değil. Bir sürü insan çalışıyor ve kazanamıyor. Benim şansım yaver gitti" sözleri tartışmaya neden olmuştu. Şimdi ise Burak Özçivit'in "Başarı sadece okumakla gelmez" sözlerine eleştiri yağdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Feyyaz Yiğit'ten sonra Burak Özçivit'in başarı açıklaması tepki çekti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.12.2025
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
27.12.2025
saat ikonu 10:20

Son dönemde ünlü isimlerin başarı hakkındaki çıkışları sosyal medyada eleştiri konusu oldu. İlk olarak Feyyaz Yiğit'in "Çalışmak tek başına yeterli değildir, şans faktörü de vardır" tespiti sosyal medyada çok konuşulmuştu. Şimdi ise Burak Özçivit'in Başarı sadece okumakla gelmez" sözlerine eleştiri yağdı.

FEYYAZ YİĞİT'İN AÇIKLAMASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

İbrahim Selim'in programına katılan Yiğit'in 'En sevmediğim şeydir; 'Yeterince çalışırsanız başarırsınız'. Yeterinden fazla çalışsanız da başaramayabilirsiniz. Bir sürü insan çalışıyor ve kazanamıyor. Benim şansım yaver gitti' sözleri sosyal medyada gündem olmuştu.

Feyyaz Yiğit'ten sonra Burak Özçivit'in başarı açıklaması tepki çekti

BURAK ÖZÇİVİT'İN BAŞARI AÇIKLAMASI SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Katıldığı bir etkinlikte başarı üzerine konuşan Burak Özçivit, başarıda iletişimin çok önemli olduğunu vurguladı ve "Başarı sadece okumakla gelmez. Müthiş bir iletişime ihtiyacınız var. Hayattaki en önemli şey insan ilişkileridir. Sizi zirveye götüren yalnızca okul değil, güvendiğiniz insanlardır. Doğru insanı bulun ve peşinden gidin.' diyerek gençlere tavsiyede bulundu.

Feyyaz Yiğit'ten sonra Burak Özçivit'in başarı açıklaması tepki çekti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arda Güler ile Duru Nayman'dan kuzey ışıklarında tatil
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir'in tutuklandığı iddia edildi!
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.