Bugün maç var mı, hangi? 27 Aralık bu akşamı futbol karşılaşmaları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken taraftarlar bu akşam maç var mı araştırmasına başladı. İşte 27 Aralık Cumartesi maç programı....
Trendyol 1. Lig
13:30 Sivasspor - Bandırmaspor | TRT Spor, beIN Sports Max 1
13:30 Sarıyer - Bodrumspor | beIN Sports 2, tabii Spor 6
16:00 Vanspor - Hatayspor | TRT Spor, beIN Sports 2
19:00 Pendikspor - Esenler Erokspor | TRT Spor, beIN Sports 2
TFF 2. Lig
14:00 Sincan Bld - Şanlıurfaspor | Sıfır TV
İtalya Serie A
14:30 Parma - Fiorentina | S Sport 2, Tivibu Spor 1, S Sport Plus
17:00 Lecce - Como | Tivibu Spor 2, S Sport Plus
17:00 Torino - Cagliari | S Sport 2, Tivibu Spor 1, S Sport Plus
20:00 Udinese - Lazio | S Sport 2, Tivibu Spor 1, S Sport Plus
22:45 Pisa - Juventus | S Sport 2, Tivibu Spor 1, S Sport Plus
İngiltere Premier Lig
15:30 Nottingham Forest - Manchester City | beIN Sports 3
18:00 Arsenal - Brighton | beIN Sports 3
18:00 Brentford - Bournemouth | beIN Sports Max 1
18:00 Burnley - Everton | beIN Sports, beIN Connect
18:00 Liverpool - Wolverhampton | beIN Sports 4
18:00 West Ham - Fulham | beIN Sports Max 2
20:30 Chelsea - Aston Villa | beIN Sports 3
İskoçya Premier Lig
15:30 Hibernian - Hearts | tabii Spor, S Sport Plus
18:00 Livingston - Celtic | S Sport Plus
20:45 Aberdeen - Dundee United | TRT Spor, S Sport Plus
Suudi Arabistan Pro Lig
17:50 Al Nassr - Al Okhdood | tabii Spor, S Sport Plus
20:30 Al Ittihad - Al Shabab | tabii Spor, S Sport Plus
CAF Afrika Uluslar Kupası
15:30 Benin - Botsvana | Exxen
18:00 Senegal - Demokratik Kongo | Exxen
20:30 Uganda - Tanzanya | Exxen
23:00 Nijerya - Tunus | Exxen