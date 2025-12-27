Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Bugün maç var mı, hangi? 27 Aralık bu akşamı futbol karşılaşmaları

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde bu akşamın maç programına göre bugün hangi maçlar var belli oldu. Nefes kesen müsabakaların tarihi ve saati netleşirken taraftarlar bugünün maç programını inceliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bugün maç var mı, hangi? 27 Aralık bu akşamı futbol karşılaşmaları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.12.2025
saat ikonu 14:01
|
GÜNCELLEME:
27.12.2025
saat ikonu 14:01

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken taraftarlar bu akşam maç var mı araştırmasına başladı. İşte 27 Aralık Cumartesi maç programı....

BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ?

Trendyol 1. Lig
13:30 Sivasspor - Bandırmaspor | TRT Spor, beIN Sports Max 1
13:30 Sarıyer - Bodrumspor | beIN Sports 2, tabii Spor 6
16:00 Vanspor - Hatayspor | TRT Spor, beIN Sports 2
19:00 Pendikspor - Esenler Erokspor | TRT Spor, beIN Sports 2

TFF 2. Lig
14:00 Sincan Bld - Şanlıurfaspor | Sıfır TV

İtalya Serie A
14:30 Parma - Fiorentina | S Sport 2, Tivibu Spor 1, S Sport Plus
17:00 Lecce - Como | Tivibu Spor 2, S Sport Plus
17:00 Torino - Cagliari | S Sport 2, Tivibu Spor 1, S Sport Plus
20:00 Udinese - Lazio | S Sport 2, Tivibu Spor 1, S Sport Plus
22:45 Pisa - Juventus | S Sport 2, Tivibu Spor 1, S Sport Plus

Bugün maç var mı, hangi? 27 Aralık bu akşamı futbol karşılaşmaları

İngiltere Premier Lig
15:30 Nottingham Forest - Manchester City | beIN Sports 3
18:00 Arsenal - Brighton | beIN Sports 3
18:00 Brentford - Bournemouth | beIN Sports Max 1
18:00 Burnley - Everton | beIN Sports, beIN Connect
18:00 Liverpool - Wolverhampton | beIN Sports 4
18:00 West Ham - Fulham | beIN Sports Max 2
20:30 Chelsea - Aston Villa | beIN Sports 3

İskoçya Premier Lig
15:30 Hibernian - Hearts | tabii Spor, S Sport Plus
18:00 Livingston - Celtic | S Sport Plus
20:45 Aberdeen - Dundee United | TRT Spor, S Sport Plus

Suudi Arabistan Pro Lig
17:50 Al Nassr - Al Okhdood | tabii Spor, S Sport Plus
20:30 Al Ittihad - Al Shabab | tabii Spor, S Sport Plus

CAF Afrika Uluslar Kupası
15:30 Benin - Botsvana | Exxen
18:00 Senegal - Demokratik Kongo | Exxen
20:30 Uganda - Tanzanya | Exxen
23:00 Nijerya - Tunus | Exxen

ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.