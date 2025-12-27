Ümit Besen kızı Ezgi Besen ile ilgili çıkan haberlere cevap verdi

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ümit Besen, son olarak kızı Ezgi Besen ile ilgili çıkan habere cevap verdi. Kızının hakim olduğu ile ilgili haberle ilgili Ümit Besen, "Yeni bir haber değil, 8 yıldır hakim olarak görev yapıyor" dedi.

ÜMİT BESEN KIZI HAKKINDA ÇIKAN HABERE CEVAP VERDİ

Ümit Besen kızının yeni hakim olduğu haberlerine, "Sosyal medyada viral olmuş, yeni bir haber değil. Kızım Ezgi İstanbul Üniversitesi'nden mezun olup bir süre avukatlık yaptı, 8 yıldır da hâkim olarak görev yapıyor, güzel yorumlar için teşekkür ederim" diyerek çıkan haberi yalanladı.

Ümit Besen, paylaşımının devamında ise, "Canım kızım seninle gurur duyuyorum. Senin bu uğurda nasıl çalıştığını biliyorum, hassasiyetine, görevini en iyi şekilde yürüttüğüne şahit oldum, adil karar vermek için ince dokuyup sık elersin, insanları iyi dinler, titiz araştırma yaparsın. Vicdanın rahat, karakterin sağlam, kökün sağlam, vatanını bayrağını baş tacı etmiş uğrunda ölecek 7 ceddin çocuğusun. Ne mutlu bana seninle gurur duyuyorum" dedi.