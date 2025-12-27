Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Ümit Besen kızı Ezgi Besen ile ilgili çıkan haberlere cevap verdi

Ünlü şarkıcı Ümit Besen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızıyla ilgili çıkan habere cevap verdi. Kızı Ezgi Besen ile ilgili çıkan, "Ümit Besen'in kızı hakim oldu" haberine "Yeni bir haber değil" diyerek cevap verdi.

Ümit Besen kızı Ezgi Besen ile ilgili çıkan haberlere cevap verdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.12.2025
saat ikonu 13:31
|
GÜNCELLEME:
27.12.2025
saat ikonu 13:31

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ümit Besen, son olarak kızı Ezgi Besen ile ilgili çıkan habere cevap verdi. Kızının hakim olduğu ile ilgili haberle ilgili Ümit Besen, "Yeni bir haber değil, 8 yıldır hakim olarak görev yapıyor" dedi.

ÜMİT BESEN KIZI HAKKINDA ÇIKAN HABERE CEVAP VERDİ

Ümit Besen kızının yeni hakim olduğu haberlerine, "Sosyal medyada viral olmuş, yeni bir haber değil. Kızım Ezgi İstanbul Üniversitesi'nden mezun olup bir süre avukatlık yaptı, 8 yıldır da hâkim olarak görev yapıyor, güzel yorumlar için teşekkür ederim" diyerek çıkan haberi yalanladı.

Ümit Besen kızı Ezgi Besen ile ilgili çıkan haberlere cevap verdi

Ümit Besen, paylaşımının devamında ise, "Canım kızım seninle gurur duyuyorum. Senin bu uğurda nasıl çalıştığını biliyorum, hassasiyetine, görevini en iyi şekilde yürüttüğüne şahit oldum, adil karar vermek için ince dokuyup sık elersin, insanları iyi dinler, titiz araştırma yaparsın. Vicdanın rahat, karakterin sağlam, kökün sağlam, vatanını bayrağını baş tacı etmiş uğrunda ölecek 7 ceddin çocuğusun. Ne mutlu bana seninle gurur duyuyorum" dedi.

Ümit Besen kızı Ezgi Besen ile ilgili çıkan haberlere cevap verdi
#Magazin
