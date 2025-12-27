Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Türkiye'de kar nöbeti başladı! Bakan Uraloğlu duyurdu: Turuncu ekipler 7/24 sahada

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yurdun dört bir yanında etkili olan kar yağışı için alınan önlemleri aktardı. Uraloğlu, ekiplerinin karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Turuncu ekiplerimiz kar yağışının etkili olduğu güzergahlarda 7 gün 24 saat görev başında" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye'de kar nöbeti başladı! Bakan Uraloğlu duyurdu: Turuncu ekipler 7/24 sahada
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.12.2025
saat ikonu 13:43
|
GÜNCELLEME:
27.12.2025
saat ikonu 13:48

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve valiliklerden yapılan peşe peşe açıklamaların ardından yurt genelinde kar yağışı başladı. Havaların da buz kesmesiyle birçok kente buzlanma uyarıları yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karla mücadele kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye'de kar nöbeti başladı! Bakan Uraloğlu duyurdu: Turuncu ekipler 7/24 sahada

TURUNCU EKİPLER İŞ BAŞINDA

Bakan Uraloğlu, "Turuncu Ekiplerimiz kar yağışının etkili olduğu güzergahlarda 7 gün 24 saat görev başında" diye konuştu.

Uraloğlu, ekiplerin Kangal - Malatya Devlet Yolu, Sivas-Erzincan Devlet Yolu, Anadolu Otoyolu, Halkapınar-İvriz İl Yolu, Beyşehir-Konya Yolu, Zara-İmranlı-Kızıldağ Devlet Yolu, Kangal-Divriği Devlet Yolu, İliç-Kemaliye Devlet Yolu gibi kar yağışının yüzünü gösterdiği mevkilerde tuzlama ve yol açma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Türkiye'de kar nöbeti başladı! Bakan Uraloğlu duyurdu: Turuncu ekipler 7/24 sahada

YOLLAR HER DAİM İZLENİYOR

Çalışmaların yurt genelinde, 457 karla mücadele merkezi üzerinden, 12 bin 886 adet makine ve ekipman, 13 bin 607 personel ile gerçekleştirildiğini vurgulayan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Çalışmalarımızda kullanılmak üzere, 757 bin ton tuz, 453 bin metreküp tuz agregası ve kritik kesimler için 12 bin ton tuz çözeltisi karla mücadele merkezlerinde depolandı. Yollarımızda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere de 930 kilometre kar siperi yapılmıştır. Karla mücadele merkezlerinde de güzergâh analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden akıllı ulaşım merkezlerimizden takip ediliyor. Önemli geçitlerde bulunan kameralar aracılığıyla Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bölge Merkezlerinden hava ve yol durumları izleniyor. Kritik kesimlerde görevlendirilen bin 700 adet karla mücadele aracı kameralarla, 6 bin adet karla mücadele aracı ise Araç Takip Sistemi ile takip ediliyor".

Türkiye'de kar nöbeti başladı! Bakan Uraloğlu duyurdu: Turuncu ekipler 7/24 sahada
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AKOM İstanbul için alarm verdi! Kar yağışı bir anda bastıracak: Günlerce sürecek
İstanbul kar yağışı başladı mı, hangi ilçelere kar yağıyor? Avrupa ve Anadolu Yakası’nda yaşayanlar dikkat
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.