İstanbul kar yağışı başladı mı, hangi ilçelere kar yağıyor? Avrupa ve Anadolu Yakası’nda yaşayanlar dikkat

İstanbul’a yakın olan Sakarya ve Kocaeli’de kar yağışı için uyarı yapıldı. Türkiye genelinde 81 ilde sarı kod uyarısı verildi. Özellikle Ağrı, Artvin, Diyarbakır, ELazığ, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Bayburt gibi illerde kar yağışı bekleniyor. Marmara Bölgesi’nde hava durumu tahminlerine göre bölgenin doğusunda yağış beklenirken kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Kocaeli’nin güneyinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı etkisini hissettirecek. İstanbul’da bazı ilçelerde karla karışık yağmur etkili oluyor. Peki İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İşte, İstanbul hava durumu…

İSTANBUL KAR YAĞIŞI BAŞLADI MI?

İstanbul’da bugün hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu hava bekleniyor. İstanbul’da bazı yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülüyor.

MGM uyarılarının ardından İstanbul’da Şişli’de sabah saatlerinde karla karışık yağmur etkili oldu. Kar yağışının gün içerisinde etkisini artırması bekleniyor.

AKOM’dan yapılan uyarıda İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey ve iç bölgelerinde İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlandığı ifade edildi.

Açıklamanın devamında ise önümüzdeki bir hafta boyunca bölgede olması beklenen sistem nedeniyle rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde etkili olacağı beraberinde aralıklı yağış geçişlerin yaşanacağı tahmin ediyor.

28 Aralık Pazar günü hava sıcaklığı 3 dereceye kadar düşecek hafif yağmurlu, yükseklerin karla karışık yağışlı olması bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNİ

İstanbul'da 27 Aralık Cumartesi günü Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde beklenen karla karışık yağmurun, 29 Aralık Pazartesi günü il geneline yayılacağı ve yüksek kesimlerde kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

Bölgenin doğusunda Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da görülecek yağışların cuma günü aralıklı yağmur, 27 Aralık Cumartesi gününden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL’DA SICAKLIK 0 DERECEYE DÜŞECEK

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bölge genelinde 5 ila 8 derece azalacağı ve soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği bekleniyor.

Bölgede 26 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının İstanbul'da 0, Edirne'de -3, Kırklareli'de -3, Tekirdağ'da -1, Kocaeli'de -1, Sakarya'da -2, Yalova'da 1 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve dona karşı uyarı yapıldı.

Ayrıca, tarımsal faaliyetlerin olduğu bölgelerde soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artıracağı da vurgulandı.