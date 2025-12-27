Yeni yılda ayda 5 bin TL ile 40 bin TL arasında destek: İsa Karakaş şartları tek tek sıraladı

Kategoriler
Hükûmet, SGK aracılığıyla işverenlere 15’ten fazla farklı kalemden teşvik ve destek sunuyor. Yıl sonu itibarıyla işverenlere ödenen toplam teşvik tutarı 296.242.713 TL’yi geçti.
İşverenlerin merakla beklediği o kritik Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandığını belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden yürütülen ve süresi dolmak üzere olan en cazip istihdam desteğinin, yeni yılda da devam edeceğini söyledi.
Karakaş, "Özellikle kadın ve gençlerin iş gücüne katılımını hedefleyen, piyasanın en çok rağbet gösterdiği teşvikte beklenen haber geldi: Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu teşvik 2026 yıl sonuna kadar uzatıldı" dedi.
Karakaş, "Çoğu destek sadece asgari ücret üzerinden hesaplanırken, bu teşvikte Prime Esas Kazanç (PEK) üst sınırına kadar olan sosyal güvenlik primleri karşılanıyor. 31.12.2025 tarihine kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları (5.396,14 ila 40.471,06 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. 2026 yılında geçerli olan yeni asgari ücret göz önünde bulundurulduğunda fondan karşılanacak bu destek miktarı daha da artacaktır" diyerek detayları duyurdu.
Teşvikten yararlanmak için hem işçinin hem de işverenin belirli şartları sağlaması gerektiğini belirten Karakaş, şartları tek tek sıraladı...
18 yaşından büyük olması,
İşe girişten önceki son 6 ayda SGK’ya bildirilmemiş (işsiz) olması,
Fiilen ilgili iş yerinde çalışması.
Sadece özel sektör işvereni olmak,
Çalışanın, mevcut ortalama sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilmesi,
SGK’ya prim borcu veya idari para cezası bulunmaması,
Bildirgelerin yasal süresi içinde verilmiş ve primlerin ödenmiş olması.
Kadınlar (18+yaş): 24 ila 54 ay arası,
Genç Erkekler (18-29 yaş): 24 ila 54 ay arası,
Yetişkin Erkekler (29+yaş): 6 ila 30 ay arası destek.
Mesleki Eğitim ve Kurs Belgesi: Mesleki yeterlilik belgesi veya kurs bitirme belgesi olanlara ek 12 ay,
İŞKUR Bonusu: İşe alınan kişi İŞKUR’a kayıtlı ise destek süresine 6 ay daha ekleniyor.