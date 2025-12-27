Yeni yılda ayda 5 bin TL ile 40 bin TL arasında destek: İsa Karakaş şartları tek tek sıraladı

Karakaş, "Çoğu destek sadece asgari ücret üzerinden hesaplanırken, bu teşvikte Prime Esas Kazanç (PEK) üst sınırına kadar olan sosyal güvenlik primleri karşılanıyor. 31.12.2025 tarihine kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları (5.396,14 ila 40.471,06 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. 2026 yılında geçerli olan yeni asgari ücret göz önünde bulundurulduğunda fondan karşılanacak bu destek miktarı daha da artacaktır" diyerek detayları duyurdu.

