Türkiye'de kış resmen bastırdı! İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı başladı: Her yer beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve AKOM'dan peş peşe kar yağışı uyarıları geldi. Günlerdir yapılan uyarıların ardından birçok kentte hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Yurdun büyük bir kısmında ise kar yağışları başladı. İstanbul'da soğuk havaya uyanan vatandaşlar kar sürprizi ile şaşkına döndü.

İSTANBUL'DA KAR BAŞLADI

Uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Şişli’de hafif şekilde yağan kar yağışının gün içerisinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU DAĞI'NDA DA KAR BAŞLADI

Öte yandan İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağıyor.



RİZE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün yapılan tahminlerden sonra Rize’nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyordu. Beklenen kar yağışı başladı ve Rize’nin yüksek kesimleri beyaza büründü. Saat 21.00 sıralarında başlayan yağış nedeniyle beyaza bürünen tepelerde kartpostallık manzaralar oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Palovit yaylasında kar kalınlığı 77 santimetreye ulaştı. Rize’nin denizi gören yaylası ve kış sporları merkezi Handüzü Yaylası’nda ise kar kalınlığı 64 santimetreye ulaştı.

BAYBURT'TA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Bayburt'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürdü. Kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü, cadde ve sokaklar karla kaplandı.

