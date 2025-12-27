Lastik alırken diş derinliğine bakanlar yanılıyor: O 4 rakam hayatınızı kurtarabilir

DOT KODU NEDİR VE NASIL OKUNUR?

Lastiklerin yanak kısmında, janta yakın yerde "DOT" yazısı ve ardından gelen harfler serisi bulunur. Bu serinin en sonunda, genellikle oval bir çerçeve içine alınmış 4 haneli bir sayı vardır. Örneğin: "2425" veya "1023" gibi. İşte bu rakamlar, lastiğin doğum tarihidir.

Bu kodun okunuşu şöyledir: İlk iki hane haftayı, son iki hane ise yılı gösterir.

2425: 2025 yılının 24. haftasında (Haziran ayı) üretilmiş.

1023: 2023 yılının 10. haftasında (Mart ayı) üretilmiş.

Eğer lastiğin üzerinde sadece 3 haneli bir rakam varsa (Örn: 128), o lastik 2000 yılından önce üretilmiştir ve bir tarihi eser niteliğindedir; derhal imha edilmelidir.