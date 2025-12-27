Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Eski eşinin boğazını keserek öldürdü! Vahşetin görüntülerini mahkemede izleyemedi

Denizli'de 4 yıl önce boşandığı eski eşinin boğazını keserek katleden saldırgan, erkek arkadaşının da şah damarını kesmişti. Mahkeme cani eski eş için müebbet hapis cezası talep etti. Cinayet anları mahkemede izlenirken, zanlı kendini "Kendimi kaybettim" sözleriyle savundu.

Eski eşinin boğazını keserek öldürdü! Vahşetin görüntülerini mahkemede izleyemedi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.12.2025
12:01
|
GÜNCELLEME:
27.12.2025
12:07

Denizli'de 4 yıl önce boşandığı eski eşi Hatice Ünlü'ye dehşeti yaşattı. Ünlü'nün boğazını kesen saldırgan eski eş M.K., erkek arkadaşının ise şah damarını keserek ağır yaraladı. Eski kocanın yargılamasına Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada sanık M.K, müşteki Hüseyin Ç., öldürülen Hatice Ünlü'nün ailesi, taraf avukatları ve tanıklar katıldı.

Eski eşinin boğazını keserek öldürdü! Vahşetin görüntülerini mahkemede izleyemedi

MÜEBBET HAPİS TALEP EDİLDİ

Cumhuriyet Savcılığı iddianamesinde ‘kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talebinde bulunduğu sanık M.K, yaklaşık 1,5 saat süren bir savunma yaptı. Eski eşi Hatice Ünlü ile sorunlar yaşadıkları için boşandıklarını, çocuklar nedeniyle iletişim kurmaya devam ettiklerini, sık sık tartışmalar yaşadıklarını anlattı. Eski eşini çocuklara kötü muamele yapmakla suçlayan sanık, cinayetten bir gün önce çocuğuna yönelik hareketler nedeniyle büyük bir öfke yaşadığını uzun uzun anlattı. Ancak cinayet anını kısa geçti, olay sırasında Ünlü'nün kendisine saldırdığını ileri sürdü.

Eski eşinin boğazını keserek öldürdü! Vahşetin görüntülerini mahkemede izleyemedi

SAÇLARINDAN SÜRÜKLEDİ, BOĞAZINI KESTİ

Olayda ağır yaralanan Hüseyin Ç. ise ifadesinde cinayet günü sanığın elinde bıçakla koşarak kendilerine doğru geldiğini ve herhangi bir konuşma olmadan doğrudan Hatice Ünlü'ye saldırdığını anlattı. Bu sırada kendisine de saldırdığını, yardım istemek için olay yerinden bir miktar uzaklaştığını, bu sırada sanığın Ünlü'ye yönelik saldırısının dozunu artırdığını kaydetti. Sanık M.K'nin Hatice Ünlü'yü yerde sürüklediğini, saçlarından tutarak başını geriye çektiğini ve boğazını keserek öldürdüğünü söyledi. Daha sonra kendisini kovaladığını, bu kovalamanın olay yerindeki bir aracın etrafında 3-4 tur sürdüğünü belirtti.

VAHŞETİ İZLEYEMEDİ

Sanık avukatları, ölen Hatice Ünlü'nün çocuklarına yönelik davranışları ve eski eşi ile ilgili problemleri bakımından tanık dinlenmesi talebinde bulundu.

Cumhuriyet Savcılığı ise ‘Canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme' yönlerinden sanıktan ek savunma talep edilmesini talep etti. Daha sonra cinayeti kayda alan güvenlik kamerası kayıtları duruşma salonunda izlendi. Duruşmayı takip eden katılımcıların bir kısmı olay görüntülerine bakamadı. Sanığın da olay anına ilişkin görüntülerin izlendiği sırada kafasını öne eğerek beklediği gözlendi.
Mahkeme heyeti ara kararında duruşmayı 14 Nisan tarihine erteledi. Ayrıca tanık dinlenmesi talebinin reddine, sanık ve maktulün ortak çocuklarının uygun şartlarda dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Eski eşinin boğazını keserek öldürdü! Vahşetin görüntülerini mahkemede izleyemedi

NE OLMUŞTU?

Denizli'de 12 Nisan 2025 tarihinde Pamukkale ilçesine bağlı Kuşpınar Mahallesi Lise Caddesi üzerinde yaşanan olayda 42 yaşındaki iki çocuk annesi Hatice Ünlü, boşandığı eşi M.K (42) tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Genç kadının yanında bulunan ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Hüseyin Ç. (42) de saldırganın hedefi olmuş ve ağır yaralanmıştı.

