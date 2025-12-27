Mutfağınızdaki o tavayı hemen çöpe atın: Yemek değil resmen zehir pişiriyorsunuz

"SONSUZ KİMYASALLAR" (PFAS) TEHLİKESİ

Halk arasında "Teflon" olarak bilinen (aslında bir marka adıdır) PTFE (Politetrafloroetilen) kaplamalar, 2025 yılı itibarıyla pek çok ülkede sıkı denetim altında. Ancak asıl tehlike, bu kaplamaların yüzeye tutunmasını sağlayan ve PFOA (Perflorooktanoik asit) veya PFAS grubu olarak adlandırılan kimyasallardır. Bilim dünyası bunlara "Sonsuz Kimyasallar" adını veriyor çünkü doğada ve insan vücudunda asla çözünmüyorlar, yok olmuyorlar.

Tavanız çizildiğinde, bu mikroskobik kimyasallar serbest kalır ve ısıyla birlikte yemeğin yağına, suyuna karışır. Yemeği yediğinizde bu maddeler kanınıza karışır ve karaciğer, böbrek gibi organlarda birikir. Yarılanma ömürleri çok uzun olduğu için vücuttan atılması onlarca yıl sürebilir. Yapılan araştırmalar, bu maddelerin kısırlık, tiroid hormon bozukluğu, karaciğer hasarı ve bazı kanser türleri (testis ve böbrek kanseri) ile doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.