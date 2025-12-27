Menü Kapat
 Serhat Yıldız

Galatasaray'ın yeni gol makinesi Çekya'dan! Nijeryalı golcü listede

Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray, hücum hattını gençleştirmek için düğmeye bastı. Icardi ve Osimhen’in yanına "atletik bir güç" arayan Cimbom, Viktoria Plzen’in 22 yaşındaki parlayan yıldızını gözüne kestirdi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın yeni gol makinesi Çekya'dan! Nijeryalı golcü listede
27.12.2025
27.12.2025
Ocak ayı transfer dönemine iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Galatasaray’da sıcak saatler yaşanıyor. Sezonun ilk yarısında üst üste gelen sakatlıklar ve cezalar nedeniyle kadro derinliği konusunda sıkıntı yaşayan teknik direktör Okan Buruk, yönetime raporunu sundu.

Galatasaray'ın yeni gol makinesi Çekya'dan! Nijeryalı golcü listede

Özellikle santrfor bölgesindeki rotasyonu güçlendirmek ve hücum hattına farklı bir soluk getirmek isteyen sarı-kırmızılılar, rotayı Çekya’ya çevirerek sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Galatasaray'ın yeni gol makinesi Çekya'dan! Nijeryalı golcü listede

HÜCUM HATTINA NİJERYALI TAKVİYESİ

Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Viktoria Plzen forması giyen Rafiu Durosinmi'yi kadrosuna katmak için kolları sıvadı. 22 yaşındaki Nijeryalı forvetin hem atletik yapısı hem de fiziksel üstünlüğü, teknik heyetin aradığı üçüncü santrfor profiline tam uyum sağlıyor. Genç oyuncunun dinamizmi, özellikle yoğun fikstürde Osimhen ve Icardi'nin üzerindeki yükü hafifletecek en önemli koz olarak görülüyor.

Galatasaray'ın yeni gol makinesi Çekya'dan! Nijeryalı golcü listede

TRANSFERDE SÖZLEŞME AVANTAJI

Çek ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Durosinmi için Galatasaray'ın eli oldukça güçlü görünüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun sözleşme durumunu fırsata çevirerek uygun bir maliyetle bu transferi bitirmeyi amaçlıyor. Kulübün kısa süre içinde resmi teklifini ileterek genç golcüyü devre arası kampına yetiştirmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

Galatasaray'ın yeni gol makinesi Çekya'dan! Nijeryalı golcü listede

OKAN BURUK'UN ARADIĞI DİNAMİZM

Teknik direktör Okan Buruk'un genç ve gelişime açık oyuncu kriterlerine tam olarak uyan Durosinmi, 1.92’lik boyuyla hava toplarında büyük hakimiyet kurarken, atletik yapısıyla da savunma arkası koşularda etkili bir görüntü sergiliyor. Bu hamleyle birlikte Galatasaray, hem bugünü kurtarmayı hem de geleceğe dönük potansiyelli bir ismi kadrosuna katmayı planlıyor.

Galatasaray'ın yeni gol makinesi Çekya'dan! Nijeryalı golcü listede
