Geleceğe mirasta 1 yıl! İşte 2025’e damga vuran 10 keşif

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “2025 yılında kültür, sanat ve turizm alanında sadece çalışmadık; kalıcı izler bıraktık. Müzelerimizden kazı alanlarımıza kadar uzanan geniş bir alanda, kültürel mirasımızı koruyan, görünür kılan ve toplumla buluşturan bir anlayışla hareket ettik. Geleceğe Miras Projesi ile arkeolojide yeni bir dönemin kapılarını araladık” dedi. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Geleceğe Miras projesi kapsamında ortaya çıkarılan 2025 yılının en dikkat çekici 10 buluntusunu paylaştı.