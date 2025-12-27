Paris'te üç ayrı metroda üç ayrı bıçaklı saldırı! Yaralılar var

Fransa'nın kalbi, başkent Paris'te üç ayrı metro istasyonunda üç ayrı bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Fransız savcılığından yapılan açıklamaya göre, saldırılarla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Reuters'ın haberine göre, saldırılar yerel saatle 16.00 sıralarında Paris merkezinde yer alan République, Arts et Métiers ve Opéra metro istasyonlarında yaşandı. Üç kadının da farklı noktalarda bıçaklandığı bildirildi.

SALDIRGAN TESPİT EDİLDİ

Yetkililer, saldırıya uğrayan kadınların hastaneye kaldırıldığını ve yaralarının hayati tehlikeye neden olmadığını açıkladı. Savcılığın açıklamasına göre, 2000 doğumlu ve Mali kökenli olan şüpheli, Paris'in kuzey banliyölerinden Sarcelles'te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlının saldırılarla bağlantısının netleştirilmesi için soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.