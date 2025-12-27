Her sabah aç karnına içilen o suyun sırrı çözüldü: Tiroidi çalıştırıyor, yağı eritiyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kilo vermekte zorlananlar, sürekli yorgun hissedenler ve kolesterolü yüksek çıkanlar için diyetisyenlerin ve kardiyologların ortak önerisi olan "Ceviz Suyu", sabah rutinlerinin yeni yıldızı oldu. Geceden hazırlanıp sabah aç karnına içilen bu karışım, sadece bir kilo verme aracı değil, aynı zamanda damar tıkanıklığı ve tiroid tembelliğine karşı doğanın sunduğu en güçlü iksirdir. İşte bir bardak suda bekleyen cevizin vücutta başlattığı o inanılmaz değişim.
Sağlıklı yaşam trendleri her yıl değişse de, Anadolu tıbbının kadim reçeteleri geçerliliğini korumaya devam ediyor. Son yıllarda yapılan klinik araştırmalar, cevizin sadece kendisinin değil, suyunun da en az meyvesi kadar şifalı olduğunu kanıtladı. Özellikle sabahları uyanmakta güçlük çeken, gün içinde enerji düşüklüğü yaşayan ve "su içsem yarıyor" diyen metabolizması yavaş bireyler için ceviz suyu, adeta bir "metabolizma anahtarı" görevi görüyor. Peki, sadece iki malzeme ile hazırlanan bu su, vücutta nasıl bir biyolojik süreç başlatıyor da yağ yakımını hızlandırıyor? Uzmanlara göre sır, cevizin suya bıraktığı "öz"de ve enzimlerde saklı.
Ceviz suyu, içerdiği yüksek orandaki Omega-3 yağ asitleri ve bitkisel steroller sayesinde damar sağlığının en büyük destekçisidir. Cevizi bir gece önceden suya koyduğunuzda, sert kabuğunun altındaki faydalı yağlar ve enzimler suya geçer. Sabah bu suyu içtiğinizde, vücudunuza doğrudan, işlenmemiş ve emilimi çok kolay bir Omega-3 yüklemesi yaparsınız.
Bu sağlıklı yağlar, damar çeperlerinde biriken kötü kolesterolü (LDL) temizleme konusunda süpürge görevi görür. Düzenli tüketildiğinde kan akışını rahatlattığı ve damar sertliğini önlemeye yardımcı olduğu gözlemlenmiştir. Kardiyologlar, ilaç kullanma seviyesinde olmayan ancak kolesterolü sınırda olan hastalarına, beslenme düzenlerine ceviz suyunu eklemelerini sıklıkla tavsiye etmektedir.
Kilo verememenin altındaki en gizli nedenlerden biri, tiroid bezlerinin yavaş çalışmasıdır (Hipotiroidi). Ceviz, doğal bir iyot ve selenyum kaynağıdır. Ancak cevizi kuru olarak yediğinizde, sindirim sistemi bu minerallerin tamamını ememeyebilir. Suda bekletme yöntemi, bu minerallerin "biyoyararlanımını" artırır.
Sabah aç karnına alınan ceviz suyu, tiroid hormonlarının sentezlenmesine destek olur. Hormonların düzenli çalışması, metabolizma hızının artması demektir. Yani oturduğunuz yerde yaktığınız kalori miktarı (bazal metabolizma), tiroidin aktifleşmesiyle yükselir. Bu da diyet yapmanıza rağmen duran kilo verme sürecinin yeniden başlamasını sağlar.
Diyet yapanların en büyük kabusu, sabah kahvaltısından öğle yemeğine kadar geçen sürede yaşanan o kazınma hissidir. Ceviz suyu, protein özleri bakımından oldukça zengindir. Sabah içilen bu su, mideyi kaplar ve kan şekerini dengeleyerek ani açlık krizlerinin önüne geçer.
Suyu içtikten sonra bardağın dibinde kalan cevizleri de yemeniz gerekir. Suyla yumuşamış olan bu cevizler, lif yapısı sayesinde midede hacim kaplar ve beyne "tokum" sinyalini normalden çok daha uzun süre gönderir. Böylece öğünlerde daha az porsiyonla doymanız kolaylaşır. Ayrıca tatlı krizlerini bastırma konusunda da etkilidir.
Ceviz suyundan tam fayda sağlamak için hazırlama tekniği önemlidir. Rastgele suya atıp içmek beklenen etkiyi vermeyebilir.
Bu kürü uygularken suyun renginin hafifçe sarıya döndüğünü göreceksiniz; bu, cevizin özünü suya bıraktığının işaretidir.
Ceviz suyu tamamen doğal olsa da, bazı bünyelerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Özellikle kuruyemiş alerjisi olanların bu kürden uzak durması gerekir. Ayrıca cevizin yüksek yağ içeriği, safra kesesi taşı sorunu olanlarda veya midesinde gastrit/ülser problemi olanlarda hassasiyet oluşturabilir.
Tiroid ilacı kullanan hastaların, ilacı içtikten ne kadar süre sonra ceviz suyu içmeleri gerektiğini doktorlarına danışmaları önemlidir; çünkü ceviz, ilacın emilimini etkileyebilir. Herhangi bir sağlık sorununuz yoksa, bu kürü 21 gün uygulayıp 1 hafta ara vererek hayatınızın bir parçası haline getirebilirsiniz.