Her sabah aç karnına içilen o suyun sırrı çözüldü: Tiroidi çalıştırıyor, yağı eritiyor

KOLESTEROLÜN DOĞAL DÜŞMANI

Ceviz suyu, içerdiği yüksek orandaki Omega-3 yağ asitleri ve bitkisel steroller sayesinde damar sağlığının en büyük destekçisidir. Cevizi bir gece önceden suya koyduğunuzda, sert kabuğunun altındaki faydalı yağlar ve enzimler suya geçer. Sabah bu suyu içtiğinizde, vücudunuza doğrudan, işlenmemiş ve emilimi çok kolay bir Omega-3 yüklemesi yaparsınız.

Bu sağlıklı yağlar, damar çeperlerinde biriken kötü kolesterolü (LDL) temizleme konusunda süpürge görevi görür. Düzenli tüketildiğinde kan akışını rahatlattığı ve damar sertliğini önlemeye yardımcı olduğu gözlemlenmiştir. Kardiyologlar, ilaç kullanma seviyesinde olmayan ancak kolesterolü sınırda olan hastalarına, beslenme düzenlerine ceviz suyunu eklemelerini sıklıkla tavsiye etmektedir.