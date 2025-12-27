Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Her sabah aç karnına içilen o suyun sırrı çözüldü: Tiroidi çalıştırıyor, yağı eritiyor

Aralık 27, 2025 10:00
1
Her sabah aç karnına içilen o suyun sırrı çözüldü: Tiroidi çalıştırıyor, yağı eritiyor

Kilo vermekte zorlananlar, sürekli yorgun hissedenler ve kolesterolü yüksek çıkanlar için diyetisyenlerin ve kardiyologların ortak önerisi olan "Ceviz Suyu", sabah rutinlerinin yeni yıldızı oldu. Geceden hazırlanıp sabah aç karnına içilen bu karışım, sadece bir kilo verme aracı değil, aynı zamanda damar tıkanıklığı ve tiroid tembelliğine karşı doğanın sunduğu en güçlü iksirdir. İşte bir bardak suda bekleyen cevizin vücutta başlattığı o inanılmaz değişim.

2
SAHTE KABLO VE ADAPTÖR TEHLİKESİ

Sağlıklı yaşam trendleri her yıl değişse de, Anadolu tıbbının kadim reçeteleri geçerliliğini korumaya devam ediyor. Son yıllarda yapılan klinik araştırmalar, cevizin sadece kendisinin değil, suyunun da en az meyvesi kadar şifalı olduğunu kanıtladı. Özellikle sabahları uyanmakta güçlük çeken, gün içinde enerji düşüklüğü yaşayan ve "su içsem yarıyor" diyen metabolizması yavaş bireyler için ceviz suyu, adeta bir "metabolizma anahtarı" görevi görüyor. Peki, sadece iki malzeme ile hazırlanan bu su, vücutta nasıl bir biyolojik süreç başlatıyor da yağ yakımını hızlandırıyor? Uzmanlara göre sır, cevizin suya bıraktığı "öz"de ve enzimlerde saklı.

3
KOLESTEROLÜN DOĞAL DÜŞMANI

KOLESTEROLÜN DOĞAL DÜŞMANI

Ceviz suyu, içerdiği yüksek orandaki Omega-3 yağ asitleri ve bitkisel steroller sayesinde damar sağlığının en büyük destekçisidir. Cevizi bir gece önceden suya koyduğunuzda, sert kabuğunun altındaki faydalı yağlar ve enzimler suya geçer. Sabah bu suyu içtiğinizde, vücudunuza doğrudan, işlenmemiş ve emilimi çok kolay bir Omega-3 yüklemesi yaparsınız.

Bu sağlıklı yağlar, damar çeperlerinde biriken kötü kolesterolü (LDL) temizleme konusunda süpürge görevi görür. Düzenli tüketildiğinde kan akışını rahatlattığı ve damar sertliğini önlemeye yardımcı olduğu gözlemlenmiştir. Kardiyologlar, ilaç kullanma seviyesinde olmayan ancak kolesterolü sınırda olan hastalarına, beslenme düzenlerine ceviz suyunu eklemelerini sıklıkla tavsiye etmektedir.

4
TİROİD TEMBELLİĞİNE KARŞI İYOT VE SELENYUM ETKİSİ

TİROİD TEMBELLİĞİNE KARŞI İYOT VE SELENYUM ETKİSİ

Kilo verememenin altındaki en gizli nedenlerden biri, tiroid bezlerinin yavaş çalışmasıdır (Hipotiroidi). Ceviz, doğal bir iyot ve selenyum kaynağıdır. Ancak cevizi kuru olarak yediğinizde, sindirim sistemi bu minerallerin tamamını ememeyebilir. Suda bekletme yöntemi, bu minerallerin "biyoyararlanımını" artırır.

Sabah aç karnına alınan ceviz suyu, tiroid hormonlarının sentezlenmesine destek olur. Hormonların düzenli çalışması, metabolizma hızının artması demektir. Yani oturduğunuz yerde yaktığınız kalori miktarı (bazal metabolizma), tiroidin aktifleşmesiyle yükselir. Bu da diyet yapmanıza rağmen duran kilo verme sürecinin yeniden başlamasını sağlar.

5
TOKLUK HİSSİ VE KİLO KONTROLÜ

TOKLUK HİSSİ VE KİLO KONTROLÜ

Diyet yapanların en büyük kabusu, sabah kahvaltısından öğle yemeğine kadar geçen sürede yaşanan o kazınma hissidir. Ceviz suyu, protein özleri bakımından oldukça zengindir. Sabah içilen bu su, mideyi kaplar ve kan şekerini dengeleyerek ani açlık krizlerinin önüne geçer.

Suyu içtikten sonra bardağın dibinde kalan cevizleri de yemeniz gerekir. Suyla yumuşamış olan bu cevizler, lif yapısı sayesinde midede hacim kaplar ve beyne "tokum" sinyalini normalden çok daha uzun süre gönderir. Böylece öğünlerde daha az porsiyonla doymanız kolaylaşır. Ayrıca tatlı krizlerini bastırma konusunda da etkilidir.

6
NASIL HAZIRLANMALI? (PÜF NOKTALARI)

NASIL HAZIRLANMALI? (PÜF NOKTALARI)

Ceviz suyundan tam fayda sağlamak için hazırlama tekniği önemlidir. Rastgele suya atıp içmek beklenen etkiyi vermeyebilir.

  1. Gece yatmadan önce büyük bir su bardağına oda sıcaklığında su doldurun.
  2. İçine bir tam ceviz içini (iki parça kelebek) atın.
  3. Cevizin kabuksuz ama üzerindeki o ince zarının soyulmamış olması gerekir. Çünkü vitaminlerin büyük kısmı o zardadır.
  4. Bardağın üzerini bir tabakla kapatıp sabaha kadar (en az 8 saat) bekletin.
  5. Sabah uyandığınızda, dişlerinizi fırçaladıktan hemen sonra, kahvaltıdan 20-30 dakika önce bu suyu yudum yudum için.
  6. Son olarak, dibinde kalan yumuşamış cevizleri iyice çiğneyerek yiyin.

Bu kürü uygularken suyun renginin hafifçe sarıya döndüğünü göreceksiniz; bu, cevizin özünü suya bıraktığının işaretidir.

7
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

Ceviz suyu tamamen doğal olsa da, bazı bünyelerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Özellikle kuruyemiş alerjisi olanların bu kürden uzak durması gerekir. Ayrıca cevizin yüksek yağ içeriği, safra kesesi taşı sorunu olanlarda veya midesinde gastrit/ülser problemi olanlarda hassasiyet oluşturabilir.

Tiroid ilacı kullanan hastaların, ilacı içtikten ne kadar süre sonra ceviz suyu içmeleri gerektiğini doktorlarına danışmaları önemlidir; çünkü ceviz, ilacın emilimini etkileyebilir. Herhangi bir sağlık sorununuz yoksa, bu kürü 21 gün uygulayıp 1 hafta ara vererek hayatınızın bir parçası haline getirebilirsiniz.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.