Japonya'da mahşer günü! 50 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Japonya'nın kalbi, başkent Tokyo'nun kuzeyinde bulunan GUnma eyaleti facia gibi kazaya sahne oldu. Olumsuz hava şartlarının etkisini gösterdiği bölgede yerel saatle 19.30 sıralarında Minakami kasabası yakınlarında yer alan Kan-etsu Otoyolu'nda yaklaşık 50 araç zincirleme kazaya karıştı.

Yılbaşı tatili yoğunluğunun yaşandı ilk saatlerinde 2 kamyonun çarpışmasıyla başlayan kaza, kar ve buzlanmanın yaşanmasıyla etkisini kısa sürede dev bir zincirleme faciaya dönüştürdü.

YANGIN 7 SAATLİK ÇABA SONRASI KONTROL ALTINA ALINDI

Kazaya karışan yaklaşık 50 aracın 17'sinde yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler yaklaşık 7 buçuk saatlik çabanın ardından kontrol altına alınabildi. Kazada biri otomobilde, biri kamyonda bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5’i ağır olmak üzere 26 kişinin yaralandığı açıklandı.

Kaza nedeniyle Kan-etsu Otoyolu'nun belirli bölümleri uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Olay sırasında bölgenin yoğun kar yağışı uyarısı altında olduğuna dikkat çeken yetkililer, kazanın düşük görüş mesafesi ve buzlanma nedeniyle meydana geldiğinin değerlendirildiğini belirtti.

Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.