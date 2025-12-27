Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Araba alıp satacaklar dikkat: Yasak 1 Temmuz 2026'ya kadar sürecek!

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yürürlüğe girdi. İlan kısıtlaması uygulamaları, 1 Temmuz 2026'ya kadar devam edecek. İşte detaylar...

İkinci el motorlu kara taşıtlarının pazarlanması veya satışının, ilk tescilinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden yapılamaması ve ilan kısıtlaması uygulamaları, 1 Temmuz 2026'ya kadar devam edecek.

Araba alıp satacaklar dikkat: Yasak 1 Temmuz 2026'ya kadar sürecek!

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Araba alıp satacaklar dikkat: Yasak 1 Temmuz 2026'ya kadar sürecek!

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2026'dan önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak.

Araba alıp satacaklar dikkat: Yasak 1 Temmuz 2026'ya kadar sürecek!

Ayrıca, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanamaması uygulaması da 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı.

Araba alıp satacaklar dikkat: Yasak 1 Temmuz 2026'ya kadar sürecek!

Öte yandan, vergi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler için 1 Nisan 2026'ya kadar yapılan yetki belgesi başvurularında lise mezuniyet şartının aranmamasına yönelik düzenleme yapıldı.

