2026 dul ve yetim maaşı, evde bakım parası, engelli aylığı, 65 yaş maaşı ne kadar olacak? Sosyal yardımlar zamlanıyor

Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına gelecek artışla birlikte sosyal yardım ödemeleri de zamlanacak. Evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı memur maaşı katsayı oranına göre yeniden belirlenecek. Dul ve yetim maaşları ise emekli zammına göre artacak. Geride kalan 5 aylık enflasyona göre emeklilere yüzde 11,21 zam yapılması garantilendi. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon ve toplu sözleşmeye göre şimdiden yüzde 17,56 zammı garantiledi. Yeni yıla kısa bir zaman kala sosyal yardımlarda yapılacak artış gündeme geldi. Peki 2026 Ocak’ta dul ve yetim maaşı, evde bakım parası, engelli aylığı ve 65 yaş maaşı ne kadar olacak? İşte, sosyal yardımlar için yapılan hesaplama…

2026 dul ve yetim maaşı, evde bakım parası, engelli aylığı, 65 yaş maaşı ne kadar olacak? Sosyal yardımlar zamlanıyor
Asgari ücret 28 bin 75 lira olurken işsizlik maaşı, bes kesintileri, stajyer maaşı, doğum borçlanması, kıdem tazminatı tabanı arttı. Asgari ücret zammının ardından gözler memur ve emekli zammına çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 oranında gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı. Beklentiye göre memurların alacağı zam oranı enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre yüzde 18,84 oldu. Memur maaşlarına göre hesaplanan evde bakım parası, engelli aylığı, 65 yaş maaşı ve emekli maaşına göre hesaplanan dul ve yetim maaşı hesaplamaları yapıldı. Peki 2026 Ocak’ta sosyal yardımlar ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte, beklentiye göre yeni sosyal yardım ücretleri 2026…

DUL VE YETİM MAAŞLARI 2026 NE KADAR OLACAK?

Yıl sonu enflasyon tahminine göre emekli maaşlarına yapılacak zam oranının yüzde 12.5 seviyesinde olması bekleniyor. Dul ve yetim maaşı ödemelerinde bu oranda artış yapılacak. Dul ve yetim maaşları hisse oranına yüzde 25, 50 ve 75 olarak ödeniyor.

Vefat eden sigortalının çocuğu olması durumunda ölüm aylığı %25 olarak yatırılırken eşine ise yüzde 50 oranında ödeme yapılıyor. Vefat eden sigortalının çocuğu olmaması durumunda ise hisse %75 oranında zam yapılıyor.

Ortalama 11 bin dul ve yetim maaşı alanın maaşı yıl sonu beklentisine göre %12.5 artacak ve 1.375 lira artarak 12 bin 375 lira olacak.

12 bin 500 lira dul ve yetim maaşı alana ise 1.562 lira artacak ve 14 bin 62 liraya yükselecek.

2026 dul ve yetim maaşı, evde bakım parası, engelli aylığı, 65 yaş maaşı ne kadar olacak? Sosyal yardımlar zamlanıyor

EVDE BAKIM PARASI 2026 OCAK’TA NE KADAR ZAMLANACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ödenen evde bakım parası, Temmuz ayında yapılan artışla birlikte 11 bin 702 lira olmuştu. Evde bakım maaşı da memur maaşına göre artış gösterecek. Beklentiye göre memur maaşlarına yüzde 18.84 oranında zam olması durumunda 2 bin 204 lira artacak ve 13 bin 906 liraya yükselecek.

ENGELLİ MAAŞLARI KAÇ TL OLACAK?

2025 yılında engel durumu yüzde 49-69 arasında olanlara 3 bin 723 lira ödenirken yüzde 70 ve üzeri engelli olduğu hastane raporuyla tespit edilenlere 5 bin 584 lira ödeme yapılıyor. Yüzde 49-69 arası engelli olanlara yeni yılda yapılan ödemelerde beklentiye göre 701 lira artış yapılacak. Bu durumda alacağı maaş Ocak ayından itibaren 4 bin 424 olacak. Yüzde 70 ve üzeri engeli olanların maaşları ise bin 52 lira artacak ve 6 bin 636 liraya yükselecek.

2026 dul ve yetim maaşı, evde bakım parası, engelli aylığı, 65 yaş maaşı ne kadar olacak? Sosyal yardımlar zamlanıyor

65 YAŞ (YAŞLILIK) MAAŞI NE KADAR ZAMLANACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur geliri olmayanlara veya muhtaçlık sınırından az geliri olanlara valilik veya kaymakamlıklarca 65 yaş aylığı ödeniyor. 65 yaş maaşı 3 ayda bir hesaplara yatırılıyor. 2025 yılının Temmuz ayında yaşlılık parası 5 bin 389 lira olmuştu. Memur maaşı zam oranı beklentisine göre yaşlılık maaşı yüzde 18.84 oranında zamlandığı durumda bin 15 lira yükselecek ve 6 bin 404 lira olacak.

2026 dul ve yetim maaşı, evde bakım parası, engelli aylığı, 65 yaş maaşı ne kadar olacak? Sosyal yardımlar zamlanıyor


