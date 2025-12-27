Musallat 4 geliyor! İlk oyuncusu belli oldu

Musallat filminin ilki 2007 yılında çekilmiş ve başrolünde Burak Özçivit yer almıştı. Sinemada gişe rekorları kıran filmin dördüncüsünün de hazırlıklarına başlandığı duyuruldu.

MUSALLAT FİLMİNİN DÖRDÜNCÜSÜ GELİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Fenomen korku filmi “Musallat”ın 4. filmi için hazırlıklar başladı. 2007 yılında çekilen Burak Özçivit, Biğkem Karavus ve Kurtuluş Şakirağaoğlu’nu buluşturan Alper Mestçi’nin yönettiği serinin ilk filmi 30 hafta vizyonda kalmış ve 301 bin 220 seyirciye ulaşmış.

2011’de gösterime giren “Musallat 2: Lanet” 19 hafta gösterimde kalmış ve 514 bin 331 kişilik gişe yapmıştı. “Musallat 3: Karabasan” filmi ise 2023’te sinemalarda yayınlanmıştı ve 98 bin 858 seyirciye ulaşmıştı.

KURTULUŞ ŞAKİRAĞAOĞLU KADRODA

Musallat 4 filminin çekimleri ise Şubat ayının ilk haftası başlayacak. Film 1. ve 3. filmin devamı niteliğinde çekilecek. Filmin bu nedenle tek belli olan oyuncusu her iki filmde de rol alan Kurtuluş Şakirağaoğlu.