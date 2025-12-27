455 bininci konut teslim edildi! Erdoğan'dan Hatay'da önemli mesajlar: Muhalefete 'deprem turisti' tepkisi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde başlayan Asrın İnşası Seferberliği kapsamında 455 bin konut tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu kapsamda Hatay'da düzenlenen, "455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Tıpkı 6 Şubat'ta olduğu gibi, sizin yanınızdayız. Kardeşlik, zor günde belli olur diyerek afetzedelerimizi bir an bile çaresizliğe terk etmedik" dedi.

"23 YIL BOYUNCA EMANETİNİZE HIYANET ETMEDİK"

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Karşımdaki topluluğu bugün farklı görüyorum. Gönlümüzde ayrı bir yeri olan Hatay'ımızda sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum.

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Adıyaman ve Ankara'da. Deprem bölgesinde bizleri takip eden her vatandaşıma buradan muhabbetlerimi gönderiyorum. Bugün birbirinden farklı değerlerin bir araya yaşadığı Hatay'dayız.

Milli Mücadele'de destan yazan Kuva-yi Milliye'nin şehrindeyiz. Rabbim muhabbetimizi artırsın. Sevgili kardeşlerim siz bize güvendiniz, bize inandınız. En zor şartlarında dualarınızla, oylarınızla destek oldunuz. Biz de ne gerekiyorsa yaptık. Hatay'ın bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık. Tüm dünyaya örnek olacak bir şekilde yaralarımızı sardık. 23 yıl boyunca emanetinize hıyanet etmedik.

Sizden aldığımız güçle bugünlere gelmeye başladı. Bugün alnımız ak, başımız dik bir şekilde karşınızdayız. Sözlerimizi tutmanın onuru, kıvancı ve sonsuz bahtiyarlığıyla aziz milletimizin karşısındayız.

"DEPREM TURİSTLERİ ORTADA YOK"

Hatırlarsanız 6 Şubat'ta insanımız acı içindeyken buralara gelip ahkam kesenler vardı.

Sırf seçimlerde oy vermediler diye depremzedelerimize hakaret edenler vardı. Biz buradayız sizlerle beraberiz. 6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız. Afetzedelerimizin üzüntüsünü içtenlikle paylaşmak yerine deprem turisti gibi ortalıkta dolananlar vardı. Hükümet bu enkazın altında kalır diyerek tüm umutlarını bizim başarısız olmamıza bağlayanlar vardı. Yalan ve yanlış haberlerle ortalığı karıştırmaya çalışan provokatörler vardı.

Gençler, biz canımızı dişimize takıp yaraları sarmak için ter dökerken, yüzyılın felaketini istismar eden vicdansızlar vardı. Sırf seçimlerde oy vermediler diye depremzedelerimize hakaret edenler, konakladıkları misafirhanelerden kovanlar vardı. Kardeşlerim, bakın şimdi onların hiçbirisi ortalıkta yok. Deprem turistleri yok, popülizm yapanlar yok, seçim kazanmak uğruna halkımızı vaat uğruna tutanlar yok, reyting peşinde koşanlar yok, dezenformasyon yayanlar yok, evleri mültecilere verecek diyenler yok, devletle milleti karşı karşıya getirmeye çalışanların hiçbirisi yok. Ama biz buradayız. Sizlerle beraberiz. Tıpkı 6 Şubat'ta olduğu gibi, sizin yanınızdayız. Kardeşlik, zor günde belli olur diyerek afetzedelerimizi bir an bile çaresizliğe terk etmedik. Rabbim ömür verdikçe, bundan sonra da sizi asla yalnız bırakmayacağız.

"MİLLETİMİZİN EMANETİNİ KUTLU BİR NÖBETİ TUTAR GİBİ BEKLEYECEĞİZ"

Vaktimizin sınırlı olduğu şu dünyada milletimizin emanetini kutlu bir nöbeti tutar gibi bekleyeceğiz. Sözümüzü tutmanın onurunu yaşıyoruz.

Hatay’ın bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık; zorlukları birlikte aştık, badireleri beraber atlattık, yaralarımızı sabırla, şefkatle ve tüm dünyaya örnek olacak bir dayanışmayla beraberce sardık. Şunu bugün büyük bir gururla ifade etmek istiyorum: 23 yıl boyunca Allah’a emanetinize ihanet etmedik, size ve aziz milletimize mahcup olmadık.

Tüm sabotaj girişimlerine, tüm karalama teşebbüslerine rağmen sizden aldığımız güçle bugünlere gelmeyi başardık. İşte bugün alnımız ak, başımız dik bir şekilde yine sizin karşınızdayız; sözlerimizi tutmanın onuru, kıvancı ve elbette sonsuz bahtiyarlığıyla sizin ve aziz milletimizin huzurundayız. Biz yaraları sarmak için ter dökerken yüzyılın felaketini istismar etmek isteyen vicdansızlar vardı.

14 milyon vatandaşımız bu felaketten etkilendi. Binlerce binamız yıkıldı. 150 milyar doları aşan ağır bir faturayla karşılaştık. Endişeye asla kapılmadık. Devlet olarak depremin ilk dakikalarından itibaren harekete geçtik.

Depremzedelerimizin imdadına koştuk. Kumbarasındaki parayı depremzede kardeşine yollayan Muhammet'e kadar 7'den 70'e asrın seferberliğini başlattık. Hükümetimizin enkazın atında kalmasını bekleyen vatan düşmanlarının sözlerine aldırmadan hareket ettik.