Altın yatırımcısı bu tarihe dikkat! İslam Memiş 'Üzgünüm şampiyon' diyerek duyurdu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın fiyatları yükselişe devam ederken gram altın yeniden rekor kırıyor. Piyasalar tatildeyken altın, gümüş, bakır ve platin zirveye oturarak gündeme geldi. Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir programda kritik bilgiler paylaşarak yatırımcıları uyardı: Bu tarihlere dikkat!
Finans Analisti İslam Memiş, ayrıca sosyal medya paylaşımında çok ses getirecek bir öngörüde bulundu. "Gümüş için 2026 beklentimiz neydi?
75 $ 120 Lira
Daha yıl bitmeden buralara geldi.
Yani, 2026’nın maalesef şampiyonu o olamayacak.
Üzgünüm şampiyon" dedi.
2026 yılında çok ilginç bir gelişme beklediğini ifade eden Memiş, "Tam anlamıyla istikrarın olmadığı, manipülasyonun hâkim olduğu bir piyasa olacak. Altın tarafında çok geniş bir bant aralığı göreceğiz. Aşağıda 3.800 dolar, yukarıda 4.800 dolar. Bu kadar geniş bantta sert düşüşler de olacak, sert yükselişler de. Altın yatırımcısı bir gün sert düşüşleri konuşurken, bir gün çok hızlı yükselişleri konuşacak. Bu hareketlere hazır olmak gerekiyor" dedi.
Kişisel planından bahseden Memiş, "Altın yatırımcısı fiyata bakmaz, miktara bakar. Altın yatırımcısının kendine yıllık bir strateji belirlemesi gerekir. 2026 yılının ilk yarısına, özellikle Haziran ayına kadar yükselişlerin devam etmesini bekliyorum" diyerek yatırımcıları uyardı.
2026’nın ikinci yarısından sonra bir düzeltme, düşüş ve durağanlık söz konusu olabileceğinin sinyallerini veren Memiş, "Büyük bir çöküşten bahsetmiyorum; yükseliş hızının kesildiği, zaman zaman kâr satışlarının hızlandığı bir dönem bekliyorum" dedi.
Altın fiyatlarında düzeltmenin sebeplerinden bahseden Memiş, "Birincisi, birçok merkez bankasının faiz indirimi süreci bu dönemde sona ermiş olacak. İkincisi, mevsimsel etkilerle birlikte insanlar birikimlerini farklı yatırımlara yönlendirecek. Bu yıl altın tarafında yüzde 100’lük getiri oldu ve insanlar konut, araç gibi alanlara yöneldi. 2026 yaz aylarında da benzer bir tablo bekliyorum. Ayrıca 2026 yılında birçok ülkede altın ve gümüş tarafında ciddi vergilendirme açıklamaları gelebilir. Bu kadar büyük bir servetin olduğu yerde devletlerin vergi getirmesi bana sürpriz olmaz" diyerek altın kazancından vergi ihtimaline işaret etti.
Yılın ikinci yarısında daha çok düşüş yönlü ya da yükseliş hızının kesildiği bir dönem beklediğinden bahseden Memiş, "Küçük yatırımcı bu noktada “O zaman 2026’nın ikinci yarısını beklemek daha kârlı olmaz mı?” diye sorabilir. Küçük yatırımcı al-sat yapmaz. Onun işi biriktirmektir. Elindeki parayla altın alır ve kenara koyar. Al-sat yaparak para kazanmak küçük yatırımcının işi değildir; zaten en çok zararı da burada ederler" diyerek yatırımcıları uyardı.
Memiş, "Ancak 1–2 kilo altın biriktirmiş, 2026 yılında ev, araba ya da iş yatırımı planı olan yatırımcılar için ikinci yarıya dair uyarılarımız var. Diğer yatırımcılar ise miktar üzerinden yoluna devam etmeli" dedi.
Gümüş tarafı için değerlendirmede bulunan Memiş, "Gram altın yüzde 110, gram gümüş yüzde 170 getiri sağladı. 2025 yılının şampiyonu gümüş oldu. Ama aslında sadece 2025’in değil, son 5 yılın da şampiyonu gümüş" diyerek görüşünü belirtti.
"Risk olarak gördüğüm bir başka alan Darphane sertifikaları (S1). 2025 yılında gram altın yüzde 100 getiri sağlarken, Darphane sertifikası yüzde 200 getiri sağladı" diyen Memiş, "Arada yüzde 100 fark var. Bu çok ciddi bir fark ve burada bir risk oluştuğunu düşünüyorum. Şu anda borsada 1 gram altın neredeyse 10.000 TL’ye yaklaştı. Serbest piyasada fiziki altın 6.275 TL civarında. Bu fark teknik olarak açıklanabilir değil. Çözemediğim her ortamda ben risk görürüm" diyerek bu farkın açıklanamadığını ifade etti.
"2026 yılına gelince; ben her yıla bir isim veririm. 2026 benim nazarımda “manipülasyon yılı” olacak. İstikrarın olmadığı, öngörünün zorlaştığı, sistemin piyasaları yönlendirdiği bir yıl" diyen Memiş, jeopolitik riskler, merkez bankalarının kararları, ABD ara seçimleri, küresel savaş söylemleri piyasaları kaygı ve belirsizliklerin seneyi şekillendireceğini söyledi.
2026’nın ilk yarısı stresli ve sancılı geçebileceğine işaret eden Memiş, "Ancak ikinci yarıdan itibaren iç ekonomilerde bir miktar rahatlama bekliyorum. Sıkılaşma politikalarının kısmen gevşediği, insanların tekrar gerçek varlıklara yöneldiği bir dönem olabilir" dedi.
"Mevcut olanı korumak marifet olacak. 2026 yılında en şanslı yatırımcı, elindekini koruyabilen yatırımcıdır. Riskten uzak durmak, sepet yapmak, uzun vadeli düşünmek şart. Sosyal medya yönlendirmeleriyle hareket eden yatırımcı ciddi zarar edebilir" dedi.
Sepet kültürünün önemini vurgulayan Memiş, "Bir ay altın alırsın, bir ay gümüş, bir ay döviz, bir ay borsa. Böylece düşerken de kazanırsın, yükselirken de. Kurum ve kuruluşlardan gelmeyen açıklamalara itibar edilmemeli. Devletin ve resmi kurumların açıklamaları esas alınmalı" diyerek yatırımcıları uyardı.