Altın yatırımcısı bu tarihe dikkat! İslam Memiş 'Üzgünüm şampiyon' diyerek duyurdu

ALTINA DÜZELTME NE ZAMAN VE NEDEN GELECEK?

Altın fiyatlarında düzeltmenin sebeplerinden bahseden Memiş, "Birincisi, birçok merkez bankasının faiz indirimi süreci bu dönemde sona ermiş olacak. İkincisi, mevsimsel etkilerle birlikte insanlar birikimlerini farklı yatırımlara yönlendirecek. Bu yıl altın tarafında yüzde 100’lük getiri oldu ve insanlar konut, araç gibi alanlara yöneldi. 2026 yaz aylarında da benzer bir tablo bekliyorum. Ayrıca 2026 yılında birçok ülkede altın ve gümüş tarafında ciddi vergilendirme açıklamaları gelebilir. Bu kadar büyük bir servetin olduğu yerde devletlerin vergi getirmesi bana sürpriz olmaz" diyerek altın kazancından vergi ihtimaline işaret etti.

