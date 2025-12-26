Yanıyormuş gibi gözüken dağın gizemi çözüldü: Alpenglow doğa olayı

Çin'in güneybatısında bulunan Meili Kar Dağları'ndaki yangın görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Herkes dağın yandığını düşünse de bir doğa olayıydı. Nadir görülen doğa olayının ismi 'Alpenglow', güneşin doğuşu ya da batışı sırasında ışınların dağ zirvelerine düşük açıyla vurması sonucu oluşuyor. Özellikle karlı ve yüksek dağlık bölgelerde görülüyor. Güneş ışınlarının atmosferde kırılması, bulut hareketleri ve zirvelerdeki kar örtüsü, kızıl ve pembe tonların daha da belirgin hale gelmesine yol açıyor. Bu durum, dağın alev almış izlenimi vermesine neden oluyor.