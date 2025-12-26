Menü Kapat
Araç satışı üzerinden büyük vurgun! Milyonlarca liralarından oldular

Aracını satmak isteyen vatandaşları dolandıran şebekeye 5 ilde operasyon düzenlendi. Şirketleri üzerinden milyonlarca lira para aklamak isteyen çeteden 14 şahıs gözaltına alındı. Çetenenin araç satılırken ödemelerin yarısını senetle düzenlediği öğrenildi.

Araç alma vaadiyle 55 vatandaşı dolandıran ve elde ettikleri milyonlarca lira parayı şirketleri üzerinden aklayan şebekeye operasyon düzenlendi. Çorum merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda çetenin 14 üyesi yakalandı.

DOLANDIRMA YÖNTEMİ

Edinilen bilgiye göre, Çorum il Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından, internet üzerinden araçlarını satmak için ilan veren vatandaşları ağına düşüren ve satın almak istedikleri araçların ücretinin bir kısmını güvenli ödeme ya da elden ödeyip, geri kalan tutarı ise senet düzenleyip ödeme yapmayan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, şüphelilerin devri alınan araçların kaydını kendi aralarında ya da 3'üncü şahıslara devrettiği, bu yöntemle elde ettikleri gelirleri kendilerine ait şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi.

Araç satışı üzerinden büyük vurgun! Milyonlarca liralarından oldular

MASAK RAPORLARINDA ORTAYA ÇIKTI

Şebekenin yöntemiyle toplam 55 araç sahibini dolandırdığını belirleyen ekipler, MASAK'tan temin edilen raporlarda şüphelilerin banka hesaplarında 2025 yılı içerisinde tam 45 milyon TL'lik işlem hacmi bulunduğu ve bu paranın 15 milyon TL'lik kısmının şirketler üzerinden aklandığını belirledi.

Düğmeye basan ekipler, Çorum merkezli Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Araç satışı üzerinden büyük vurgun! Milyonlarca liralarından oldular

ÇOK SAYIDA BOŞ SENET ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 44 adet fişek ve 1 adet kılıç, 18 adet cep telefonu, 14 adet sim kart, 1 adet bilgisayar kasası, 30 adet çeyrek altın, 10 gram altın, 56 bin TL nakit para ve 100 euro, 8 adet satış sözleşmesi ve çok sayıda boş senet ele geçirildi.

Şüphelilerin suçtan elde ettikleri değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 46 milyon 500 bin TL olan 58 araca ve 2 taşınmaza da el konuldu.

Gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edildi.

