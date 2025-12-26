Menü Kapat
Türkler yaşamak için hangi ülkeyi tercih ediyor? İşte en çok Türk'ün yaşadığı yer

Aralık 26, 2025 11:57
1
Dünyada Türklerin en fazla yaşadığı ülkeler

Türklerin dünyada en fazla hangi ülkede yaşadıkları açıklandı. Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, dünya genelinde yaşayan Türk vatandaşı sayısı 7,5 milyona ulaştı. Çoğu ise Batı Avrupa ülkelerinde yaşıyor. 

2
Dünya üzerindeki ülkeler

Yurt dışında yaşayan Türklerin sayısı belli oldu. Sadece teknik iş gücünde değil, sosyal hayat, ekonomi ve siyasette de görev alan Türklerin çoğu Batı Avrupa ülkelerinde hayatlarını idame ettiriyor.

 

3
Dünya üzerinde insanlar

Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, yurt dışında 7,5 milyon Türk vatandaşı yaşıyor. Türk nüfusunun en yoğun olduğu Avrupa ülkesinde ise Almanya birinci sırada yer alıyor. Almanya'da yaşayan Türk nüfusu 4 milyon.

 

4
Almanya'da yaşayan Türkler

Almanya’daki Türk nüfusu, dünya genelinde nüfusu 4 milyonun altında olan 80’den fazla egemen ülkeden daha fazla. Birleşmiş Milletler verilerine göre, Vatikan, Monaco, İzlanda gibi birçok Avrupa ve ada ülkesinin toplam nüfusu bu rakamın altında bulunuyor.

 

5
Türkiye-Fransa bayrakları

Almanya'yı yine bir Avrupa ülkesi olan Fransa takip ediyor. Fransa'da yaşayan Türklerin sayısı 700 bin.

 

6
Türkiye-Hollanda bayrakları

Türklerin 3. olarak yoğunlukta yaşadığı ülkelerden biri ise Hollanda. Burada 500 bin Türk var.

 

7
Türkiye-İngiltere bayrakları

İngiltere'de ise 400 bin Türk vatandaşı hayatını sürdürüyor.

 

8
ABD'de yaşayan Türkler

ABD'de de 300 bin Türk yaşıyor.

 

9
Türkiye-Avusturya bayrakları

Avusturya'da ise bu sayı 250 bin kadar.

 

10
Türkiye-Belçika bayrakları

Belçika, Avusturya'yı takip eden ülke. Burada yaşayan Türklerin sayısı ise 240 bin.

 

11
Türkiye-Avustralya bayrakları

Avustralya'da sayı biraz daha düşüyor, 150 bin kişi burada hayatını devam ettiriyor.

 

12
Türkiye-İsviçre bayrakları

İsviçre'de 130 bin Türk yaşıyor.

 

13
Türkiye-Danimarka bayrakları

Danimarka ise listenin 10. sırasında, burada sadece 75 bin Türk var.

