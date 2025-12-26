Türkler yaşamak için hangi ülkeyi tercih ediyor? İşte en çok Türk'ün yaşadığı yer

Kategoriler
Türklerin dünyada en fazla hangi ülkede yaşadıkları açıklandı. Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, dünya genelinde yaşayan Türk vatandaşı sayısı 7,5 milyona ulaştı. Çoğu ise Batı Avrupa ülkelerinde yaşıyor.
Yurt dışında yaşayan Türklerin sayısı belli oldu. Sadece teknik iş gücünde değil, sosyal hayat, ekonomi ve siyasette de görev alan Türklerin çoğu Batı Avrupa ülkelerinde hayatlarını idame ettiriyor.
Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, yurt dışında 7,5 milyon Türk vatandaşı yaşıyor. Türk nüfusunun en yoğun olduğu Avrupa ülkesinde ise Almanya birinci sırada yer alıyor. Almanya'da yaşayan Türk nüfusu 4 milyon.
Almanya’daki Türk nüfusu, dünya genelinde nüfusu 4 milyonun altında olan 80’den fazla egemen ülkeden daha fazla. Birleşmiş Milletler verilerine göre, Vatikan, Monaco, İzlanda gibi birçok Avrupa ve ada ülkesinin toplam nüfusu bu rakamın altında bulunuyor.
Almanya'yı yine bir Avrupa ülkesi olan Fransa takip ediyor. Fransa'da yaşayan Türklerin sayısı 700 bin.
Türklerin 3. olarak yoğunlukta yaşadığı ülkelerden biri ise Hollanda. Burada 500 bin Türk var.
İngiltere'de ise 400 bin Türk vatandaşı hayatını sürdürüyor.
ABD'de de 300 bin Türk yaşıyor.
Avusturya'da ise bu sayı 250 bin kadar.
Belçika, Avusturya'yı takip eden ülke. Burada yaşayan Türklerin sayısı ise 240 bin.
Avustralya'da sayı biraz daha düşüyor, 150 bin kişi burada hayatını devam ettiriyor.
İsviçre'de 130 bin Türk yaşıyor.
Danimarka ise listenin 10. sırasında, burada sadece 75 bin Türk var.