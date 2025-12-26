Türkler yaşamak için hangi ülkeyi tercih ediyor? İşte en çok Türk'ün yaşadığı yer

Almanya’daki Türk nüfusu, dünya genelinde nüfusu 4 milyonun altında olan 80’den fazla egemen ülkeden daha fazla. Birleşmiş Milletler verilerine göre, Vatikan, Monaco, İzlanda gibi birçok Avrupa ve ada ülkesinin toplam nüfusu bu rakamın altında bulunuyor.