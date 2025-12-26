Çin’den elektrikli otomobillere bağlayıcı enerji sınırı

AĞIRLIĞA GÖRE FARKLI EŞİKLER

Resmi adı “Elektrikli Araçlar İçin Enerji Tüketim Sınırları – Bölüm 1: Binek Otomobiller” olan standart, araçların ağırlığı ve teknik özelliklerine göre değişen tüketim eşikleri getiriyor. Yetkililer, sınırların belirlenmesinde mevcut tüketim değerleri, enerji tasarrufu potansiyeli, maliyetler ve farklı araç sınıflarının performans özelliklerinin dikkate alındığını vurguluyor. Yani tek tip bir hedef yok; her sınıf için ayrı bir ölçüt var.