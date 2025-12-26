Çin’den elektrikli otomobillere bağlayıcı enerji sınırı

Kategoriler
1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek yeni düzenleme, elektrikli binek otomobillerin enerji tüketimini zorunlu sınırlarla tanımlıyor. Standart, verimlilik hedeflerini mali teşviklerle doğrudan ilişkilendiriyor.
Çin, saf elektrikli binek otomobiller için enerji tüketimini düzenleyen yeni ve zorunlu bir ulusal standardı devreye almaya hazırlanıyor. 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek düzenleme, daha önce tavsiye niteliğinde olan çerçevenin yerini alacak. Yerel medyaya göre bu adım, dünyada elektrikli araçların enerji tüketimine yönelik ilk bağlayıcı standart olma özelliğini taşıyor. Kısacası, yeni üretilecek modeller artık bu sınırları karşılamak zorunda.
Resmi adı “Elektrikli Araçlar İçin Enerji Tüketim Sınırları – Bölüm 1: Binek Otomobiller” olan standart, araçların ağırlığı ve teknik özelliklerine göre değişen tüketim eşikleri getiriyor. Yetkililer, sınırların belirlenmesinde mevcut tüketim değerleri, enerji tasarrufu potansiyeli, maliyetler ve farklı araç sınıflarının performans özelliklerinin dikkate alındığını vurguluyor. Yani tek tip bir hedef yok; her sınıf için ayrı bir ölçüt var.
Yeni standart, önceki versiyona kıyasla enerji tüketim gerekliliklerini yaklaşık yüzde 11 oranında sıkılaştırıyor. Ayrıca kullanım senaryoları ve teknik çözümler arasındaki farkları yansıtacak göstergeler ekleniyor. Amaç, ürün çeşitliliğine alan açarken üreticileri daha verimli teknolojilere yönlendirmek. Bir anlamda, “daha az tüket, daha verimli ol” mesajı netleşiyor.
Standart yürürlüğe girdiğinde üreticilerin teknik güncellemeler yapması gerekecek. Yaklaşık iki ton ağırlığındaki saf elektrikli binek araçlar için yeni sınır, 100 kilometrede azami 15,1 kWsa olarak belirlendi. Yetkililere göre bu iyileştirmeler, batarya kapasitesi artırılmadan, sistem genelindeki verimlilik artışıyla sağlanacak. Sonuç olarak aynı bataryayla ortalama menzilde yaklaşık yüzde 7 artış bekleniyor.
Düzenleme yalnızca saf elektrikli binek otomobilleri kapsıyor. Şarj edilebilir hibritler ve menzil uzatıcı sistemli modeller bu çerçevenin dışında tutuluyor. Resmi belgelerde, elde edilecek verimlilik kazanımlarının bataryadan değil, araçtaki genel teknik iyileştirmelerden kaynaklandığı özellikle belirtiliyor.
Yeni standart, mali teşviklerle de birebir ilişkilendiriliyor. Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Vergi İdaresi, 2026–2027 döneminde satın alma vergisi muafiyetinden yararlanacak yeni enerji araçları için güncellenmiş teknik kriterleri yayımladı. Buna göre saf elektrikli binek otomobillerin vergi muafiyetini koruyabilmesi için yeni enerji tüketim sınırlarını karşılaması şart olacak.