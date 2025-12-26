Vatandaşın, yalan söyleyerek dilendiği iddia edilen kadınla ilginç tartışması kamerada!

Eskişehir'de akciğer kanseri olduğunu söylediği yetişkin oğluna, çalışmayan solunum cihazı takarak dilendiği iddia edilen kadın ile bir vatandaşın 4 ay arayla 2 defa tartıştığı ve cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ilginç görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre ilk tartışma, yaklaşık 4 ay önce bir tramvayın içerisinde gerçekleşti. Yazılımla ilgili eğitimler veren öğretmen Muhammed Taha Özdemir, daha önce de karşılaştığı ve yanındaki yetişkin oğlunun akciğer kanseri olduğunu öne sürerek dilenen kadının tramvayda olduğunu fark etti. Bahse konu erkek şahsın da uyku apnesinin tedavisinde kullanılan ama çalışmayan bir cihazın maskesini taktığını iddia eden Özdemir, "Arkadaşlar merhaba. Bugün tramvayda bir teyze, çalışmayan CPAP maskesiyle yine milleti dolandırmaya çalışıyor" diyerek cep telefonu kamerası ile kayda girdi. Selfie pozisyonu ile de görüntü alan Özdemir, cihazın çalışıp çalışmadığıyla ilgili kadına sorular yöneltti. Bu iddiaları inkar eden kadın, Özdemir'e tepki gösterdi. İlginç tartışmanın devamında Özdemir, tramvay kapısına doğru yönelen kadına, "Yalan söylüyorsun sen. İner misin? Dolandırıcı" dedi. Tramvaydaki yolcular, bu anları film gibi seyretti.