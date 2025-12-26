Rusya Soyuz-2.1a roketini Plesetsk Uzay Üssü’nden fırlattı!

Kategoriler
Rusya Savunma Bakanlığı, Soyuz-2.1a orta sınıf taşıyıcı roketin Plesetsk Uzay Üssü’nden başarıyla fırlatıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Arkhangelsk bölgesindeki devlet deneme uzay üssünden gerçekleştirilen fırlatma planlandığı şekilde tamamlandı. Uzay aracının da hesaplanan zamanda hedef yörüngesine yerleştirildiği kaydedildi.