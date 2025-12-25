Pilot Trump yardımcısı ise Netanyahu! İran'a videoyla olay gönderme

İsrail'den, İran'a yapay zeka ile yapılmış video ile gönderme geldi. İsrail Başbakanlık Ofisinin Instagram hesabından paylaşılan videoda, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısında kullandığı B-2 bombardıman uçağına yer verildi. Videoda uçağın kokpitinde ABD Başkanı Donald Trump, yardımcı pilot koltuğunda ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yer aldı. 6 saniyelik videoya, "Zafer turumuzda, 6 ay" notu düşüldü.